Urbanismo de Cambados presume de la asistencia en una importante obra de reforma tras las críticas de la oposición

Uno de los principales edificios de la fachada litoral de O Pombal, el de la rotonda, que destaca por su volumen y altura, sufrirá una transformación gracias a un proyecto de remodelación estética y de eficiencia energética de la fachada. Además reportará un ahorro a los residentes de sus 40 viviendas y a los ocupantes de sus seis bajos.

La Concejalía de Urbanismo informó ayer de la actuación y destacó que el arquitecto redactor, que ha conseguido una ayuda de 790.000 euros de los fondos Next Generation para mejoras de eficiencia energética, se reunió con el edil responsable, Xurxo Charlín, y el jefe del departamento para “agradecer persoalmente a atención prestada polo Concello, que mesmo chegou a realizar reunións en días non laborables co técnico municipal, ante a inminente apertura de prazo destas axudas e a necesidade de axudarlle nas consultas técnicas que afectaban ao alcance” del proyecto. Es más, les indicó que su atención “resultou moi efectiva e favorable”, añadieron las mismas fuentes.



El asunto casa con lo dicho por Cambados Pode en el último Pleno, de que una persona tuvo que ir a Pontevedra para recibir atención urbanística municipal, pues tanto este edil como el resto de la oposición, cargaron contra la gestión de Charlín al frente de Urbanismo.



Este proyecto, además de una renovación estética, mejorará el aislamiento de la envolvente térmica de la edificación, la carpintería exterior y la eficiencia energética, lo que supondrá un “aforro considerable” para los propietarios. Según fuentes municipales, la comunidad ya abonó las tasas y el ICIO y el Ayuntamiento espera concederle la licencia de obras en los próximos días, “xa que o técnico municipal tiña coñecemento do proxecto no momento da súa redacción”.



Charlín defendió nuevamente el funcionamiento de este departamento, señalando que “segue a colaborar cos distintos técnicos e veciños para mellorar o desenvolvemento da nosa vila”, para que obras así “sexan unha realidade”, pues señaló que suponen un “importante motor económico” , además de la ayuda lograda, y porque “este tipo de “rehabilitacións axudan a mellorar a calidade de vida dos veciños destes inmobles e a asentar veciñanza en Cambados”.