Vendedores del mercadillo de Cambados denuncian la proliferación de puestos sin permiso y cargan contra el Concello

Los vendedores del mercadillo de Cambados expresaron ayer su malestar, denunciando que hay descontrol por parte del Concello que está propiciando la instalación de puestos sin autorización e incluso que haya “personas que se van de vacaciones y alquilen el sitio”, relató una de ellas, Ana María Fernández. Se quejó amargamente, pues han mantenido varias reuniones con el alcalde, Samuel Lago, “donde nos dice que van a tomar medidas, pero esto no se soluciona y mientras, nosotros pagamos por impuestos, por instalarnos, etc. Y otros se llevan la ganancia del día íntegra a casa”.



Asegura que son, por lo menos, una veintena y que están aprovechando una zona que quedó libre de mercadillo tras la reestructuración y traslado a Rúa Nova. Lago reconoció la existencia del problema, pero también defendió que están trabajando en ello.



Argumentó que las tarjetas identificativas que debe tener cada puesto y que ayudarían a saber quién tiene permiso y quien no, están hechas, pero “démonos de conta de que non se fixeron co censo actualizado” y ahora están en ello, tras el parón que supone la Festa do Albariño. No obstante, indicó que son “unha cantidade mínima respecto ao total” de puestos y que “a Policía Local pasa todas as semanas por alí” y que, si bien al carecer de esa documentación que le permita saber a ciencia cierta quién está autorizado y quien no, “xa se ten levantado algún posto” irregular.



La situación también se ha generado porque el encargado de controlar el mercado se jubiló recientemente, el mes pasado, y tras tantos años tenía controlado a los vendedores, pues muchos son habituales de la cita cambadesa desde hace tiempo.