La Xunta finalizará en 2023 la senda peatonal que conectará a 70.000 vecinos

La Xunta prevé finalizar entre marzo y abril del próximo año la senda peatonal de 3,7 kilómetros que está habilitando en la carretera PO-549 y que completa tramos existentes, siendo el “eslabón de la cadena” que faltaba para unir Vilagarcía, Vilanova, Cambados y A Illa con caminos seguros para peatones, ciclistas e incluso usuarios de patinete. Además, incluye mejoras de servicios básicos y el entorno de cierres de propiedades, donde se han tenido que hacer 21 expropiaciones.



El presupuesto supera los 1,1 millones de euros y el propio presidente, Alfonso Rueda, acudió ayer a supervisar las obras como muestra del compromiso del gobierno autonómico con los objetivos que persigue: la seguridad vial y la movilidad sostenible, “un concepto do que se fala moito, pero que precisa obras coma esta para que sexa unha realidade”, declaró. Fue un acto que convocó a abundante representación institucional y particular; con una “relevancia” que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, explicaba en la implicación personal de Rueda en esta materia.



El proyecto empezó a ejecutarse en primavera y según los técnicos, supone 8.000 metros cuadrados de nueva senda, con recogida de pluviales, la habilitación de canalizaciones para la futura instalación de servicios como la telefonía, la ampliación de un tramo de la red de abastecimiento y “lo más importante”, 88 acometidas de abastecimiento de propiedades que carecían de este servicio público. También resultará en casi un kilómetro de zonas verdes que irán en paralelo a la senda y siete pasos de peatones (uno semafórico), además de aparcamientos ordenados.



Ha sido necesario practicar expropiaciones de terreno en 21 propiedades, pero relativas a cierres perimetrales y porque al ser en ambos márgenes no había dominio público suficiente para realizar la ampliación de la plataforma y añadir los nuevos espacios.



El máximo dirigente del gobierno gallego también apuntó que se “mellora” el entorno y acceso de algunas viviendas y ayer departió con algunos propietarios. Asimismo detalló que desde 2016, la Xunta ha habilitado 200 kilómetros de sendas peatonales seguras e integradas en toda Galicia con un presupuesto de 50 millones de los cuales, siete se quedaron en O Salnés.



El objetivo es que la ciudadanía se anime a realizar sus desplazamientos cotidianos de manera alternativa al vehículo particular, pero también suponen una mejora de la seguridad vial para el tráfico rodado con la reordenación y creación de espacios para otros usuarios de la vía diferentes a los automovilistas.



Este tramo de algo más de 3 kilómetros se suma a precedentes como el de las carreteras autonómicas PO-307 y PO-306, de tal manera que una vez concluido permitirá circular sin interrupción desde Vilagarcía, hasta Vilanova, Cambados y A Illa, o dicho de otro modo, dará servicio a unos 70.000 habitantes, sin contar el aumento del verano. “Es el eslabón que nos faltaba para unir los cuatro ayuntamientos (...). Por fin esa llamada ciudad difusa que es la comarca se puede recorrer con seguridad en esta parte norte a pie, en bicicleta e incluso en patinete”, manifestó el alcalde vilanovés, Gonzalo Durán. También reseñó que es obra del “esfuerzo realizado en los últimos años” y “esperemos algún día poder llegar así de Bamio a O Grove, poco puede quedar”, añadió.



La Consellería de Infraestruturas mantiene más planes para O Salnés al respecto y, de hecho, tanto su responsable como Rueda destacaron que falta un tramo de la PO-549 para unir Caleiro con el centro urbano vilanovés y que ya cuenta con proyecto. Actualmente está en fase de exposición pública y contará con una inversión de 1,3 millones de euros.