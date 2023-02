El héroe del polígono

En el Polígono Norte de Sevilla, uno de los barrios más pobres de España, vive el hombre más valiente del país. Se llama Jairo, y aunque poco más se sabe de él, ese poco es mucho: se trata de un héroe.



Un héroe civil de esos que vemos de vez en cuando en los noticiarios salvando vidas arriesgando las suyas, y que si de una parte nos devuelven momentáneamente la fe en la especie humana, de otra nos sitúan en la lacerante sospecha de que no habríamos actuado igual, con ese automatismo de generosidad y valentía, en circunstancias parecidas.



Jairo estaba acostado cuando escuchó gritos desgarradores y, al poco, a su mujer diciéndole que estaba en llamas una casa de un bloque vecino. Aún semidormido se vio poniéndose los zapatos y saliendo a toda prisa en dirección al incendio que devoraba un hogar con dos niños pequeños dentro. Sin pensárselo dos veces, trepó por la fachada del edificio apoyándose en las celosías de obra que ocultan los tendederos, y aunque al llegar a la altura del piso siniestrado quedaba todavía lejos la ventana que vomitaba fuego, se las arregló, desafiando la gravedad en un equilibrio imposible, para sacar a los niños de allí y salvarles de una muerte cierta.



Preguntado más tarde por su acción, la explicó perfectamente, bien que de una manera que sólo los héroes pueden hacerlo: “Cuando llegué, allí había mucha gente, pero nadie hacía nada”. Los jóvenes que en Huelva, ese mismo lunes, se vieron atrapados en un infierno similar, diez alumnos de Trabajo Social que celebraban en su piso de estudiantes el fin de los exámenes, no tuvieron la fortuna de que un tal Jairo estuviera durmiendo cerca y se despertara con sus gritos, y tres de ellos, Daniel, Sara y Andrea, ya no podrán echar una mano a la gente en apuros como trabajadores sociales.



Eran otras circunstancias, otro escenario, otra hora, no había nadie en la calle, la ferocidad de las llamas habrían impedido, de haber alguien, cualquier intento de rescate, pero tendría que haber estado Jairo por ahí si los héroes, además de héroes, fueran ubicuos. No lo son, y no pudo salvar ese día a todo el mundo.



Eso sí, sabemos que en uno de los barrios más pobres de España vive uno de los hombres más buenos y valientes del mundo.