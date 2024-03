La política del todo vale nos perjudica

La fábrica ideológica de FAES que preside el expresidente Aznar, del trío de las Azores, persiste en su error, al contrario que Blair y Bush que lo reconocieron. Aznar sigue emponzoñando la vida pública llamando a la rebelión con “el que pueda hacer que haga”, incitando al odio por aquí y por allá por donde va. Van más de 23 años que mandó soldados a la guerra Irak, y se mantiene en sus trece , “hay armas de destrucción máxima en Irak”, que el atentado del 11-M lo hizo ETA”. En la catástrofe del Prestige acusó a los que protestaban “ladran su resentimiento por las esquinas”.



¿Por qué un partido tan importante como el PP hace política de extrema derecha?, ¿por qué se resisten a los cambios que la democracia requiere y creen que España es solo suya? Debieran imitar a la derecha portuguesa que ganó las elecciones que no pactó con la extrema derecha. Los socialistas en la noche electoral anunciaron que dejarían gobernar a la derecha, como en su día hizo el PSOE absteniéndose sus diputados para que Rajoy saliera Presidente causando la división. Nunca se lo agradecieron. El PP intentó formar gobierno pero ni los partidos de la derecha PNV, y JUNTS quisieron pactar con ellos. Sánchez lo consiguió pero el PP no reconoce su legitimidad.



La derecha aún no se adaptó a la democracia. Non respeta a las personas ni los demás partidos. Comete los mismos errores que la dictadura llamando comunistas a todo aquel que no opina como ellos.



En España, aún hay muchas desigualdades y la defensa de derechos reconocidos en la Constitución que la derecha se niega a reconocer. El PP no quiere renovar la cúpula del Poder Judicial y presumen de ser más constitucionalistas que nadie, pero lo cierto es que llevan cinco años sin renovar la cúpula judicial copada por una mayoría de jueces conservadores nombrados en plazo cuando era presidente Rajoy con el PSOE en la oposición. El PP presentó estos días una proposición de ley del ELA y fue aprobada por todos los parlamentarios de todos los partidos. Ese es el camino a seguir por la oposición. La derecha lleva unas décadas declarándose en rebeldía cuando no gobiernan. Votó en contra de todo: divorcio, aborto, eutanasia, ley educación, reforma laboral, LGTBI, Memoria Democrática, matrimonio homosexual , Ley antitabaco, subida de pensiones y otras leyes sociales básicas.



Son muy patriotas, pero no dudan en desacreditar a España allá por donde van recurriendo a organismos de la UE para bloquear los fondos por ir contra Sánchez. El PP negó la legitimidad de Sánchez en la legislatura anterior, y sigue con la matraca de se rompe España, que está gobernando con ETA sabiendo que hace 12 años que no mata, tal como todos los partidos democráticos le pidieron. Los diputados de Bildu salieron en urnas como los los demás. Sánchez no gobernó con Bildu como dice el PP, lo hizo con PSOE/Podemos y ahora con Sumar.



Ni el fundador del PP, Sr. Fraga se atrevió deslegitimar al que ganó las elecciones como lo hacen estos barones. Aznar y Rajoy, cuando gobernaron, nunca tuvieron problemas con el PSOE para renovar en tiempo el Poder Judicial. El Presidente Rajoy y Zapatero votaron juntos el art. 135 para la reformar la Constitución sobre Estabilidad Presupuestaria. Con Rajoy Presidente, Sánchez en la oposición votaron juntos el Art. 155 para rescatar la Generalitat.Debieran hacer lo mismo. Casado quiso cortar la corrupción de Ayuso, pero los barones le dieron le dieron puntilla. Está claro que los dirigentes de los partidos pueden ser dictadores en democracia no respetando reglas.