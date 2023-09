El PP es constitucional a tiempo parcial y contra la amnistía nonata

Lo importante para el PP es desviar la atención con proclamas catastrofistas a falta de no saber resolver los problemas reales de la gente de los distintos territorios con sus singularidades que enriquecen España.

Ahora se oponen a los indultos de este Gobierno con la consabida manía que le tienen a Sánchez. Los expresidentes indultaron un total de 16.171 condenados. González en 14 años 5.944, Aznar en 8 años 5.948, Zapatero 7 años 3.381, y Rajoy en 6 años 898. Casi todos corruptos, estafadores y golpistas del 23F condenados con sentencia firme, que no es lo mismo que indultar a políticos que no mataron a nadie y fueron parados con el artículo 155 de la Constitución que Sánchez votó como portavoz del PSOE siendo Rajoy presidente del Gobierno. La diferencia entre indulto y amnistía es mínima, los indultos son competencia del Gobierno, mientras que la amnistía es competencia del Parlamento. Aznar indultó en un día 1.448 cuando la Constitución prohíbe los indultos colectivos, pero el PSOE no recurrió porque en el paquete había condenados de su partido. La coincidencia de los expresidentes en protestar da la impresión de que tienen miedo que este Gobierno elimine por ley las puertas giratorias.



Es lamentable que los que votaran en contra de derechos naturales y básicos de las personas, como el divorcio, el aborto, eutanasia, LGTBI, luego sean los primeros en usar esos derechos . Recordemos Álvarez Cascos celebrando a bombo y platillo el nuevo casamiento de la segunda mujer. O a Maroto celebrando su casamiento con un hombre asistiendo a ambos actos la plana mayor del PP.



La derecha tiene la costumbre de meterse en la vida de los demás recortando sus derechos. Aman tanto la libertad que la quieren para si solos. No consiste en prohibir a los demás lo que a uno no le perjudica. Esto se debe por lo general a la educación ideológica heredada , acaparando privilegios para aparentar ser mejores a base de restar a los demás para fortalecer su ego.



Todos los sistemas, sean dictaduras, y las democracias venden libertad. La dictadura franquista tenía un eslogan que decía: “España, una, grande, y libre”. Ni era libre, ni grande, estaba aislada del mundo. España era UNA con la paz de cementerios dado que si criticabas a los gobernantes cárcel, o muerte. El PP cuando está en la oposición dicen que España se rompe, pero pactaron con los independientes para llegar al poder como hizo Aznar, que después de llamarle a Pujol “enano habla castellano”, luego Aznar confesó hablar catalán en la intimidad. Otro ejemplo lo tenemos con la Ayuso que regaló libertad más que nadie, pero su protocolo del Covid la asistencia medica a más de 7.000 personas que murieron en las residencias.

La derecha va a convocar una manifestación diciendo que es para defender la Constitución, pero hacen lo mismo que los separatistas, saltando las leyes imponiendo su ideología no queriendo renovar el Consejo General del Poder Judicial caducado hace cinco años para mantener la mayoría de cuando gobernaba Rajoy, que una vez más, el Tribunal de Justicia europea acaba de tumbar otra sentencia de los tribunales españoles por negarle el plus de la pensión de maternidad a los padres.



Es más peligroso la rebelión militar, que provocó una guerra incivil en el 36, o el golpe del 23F, para volver a las andadas. Los independientes en Cataluña no consiguieran romper España como dice la derecha y otros allegados de última hora.