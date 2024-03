Responde el que nombra cargos públicos

Ábalos es responsable de nombrar cargos públicos en su ministerio por no vigilar. De lo contrario, la corrupción seguirá con excusas dado que se puede nombrar a alguien para hacer trabajos sucios.

La corrupción es perniciosa para la democracia y la calidad de vida de la gente, tanto física como mental. Sin embargo, los ciudadanos siguen votando a personas y partidos corruptos. Los partidos alardean de tener comisiones de garantías del militante, pero no tienen ninguna para vigilar la ética del militante en los cargos públicos. Así como hay inspectores de las administraciones públicas, con más razón debiera haberlas en los partidos por dos razones: una porque los partidos y cargos públicos los pagamos los ciudadanos con impuestos para que gestionar bien los servicios públicos con honestidad.



El que quiera hacer frente a los corruptos se queda solo. Así le pasó a Suárez, por enfrentarse a poderes fácticos, y a otros políticos ambiciosos y a Casado, al intentar cortar la corrupción de Ayuso, y creo que lo mismo le va a pasar a Sánchez.



Conocí gente muy válida y honesta en partidos que fueron machacados por los trepas sin valía cívica. Los que denunciaron a compañeros corruptos fueron expulsados del partido. Así le ocurrió a Alonso Puerta, primer tte. Alcalde del PSOE en el ayuntamiento de Madrid por denunciar la corrupción. Lo mismo al concejal Luis Peñas del PP de Majadahonda por denunciar la trama de corrupción Gurtel y muchos más.

De todas formas hay que tener cuidado con dar credibilidad a calumnias con acusaciones de corruptos hasta que haya sentencia. Pero lo malo es que la gente sigue votando a corruptos y así nos va. La corrupción seguirá mientras el sistema electoral elija a partidos, no a personas que rindan cuentas a sus electores. Es una contradicción que las listas sean cerradas y luego el acta sea de la persona.



La corrupción es una lacra contra la democracia, haga quien la haga, pero esta derecha tiene que barrer su casa para ser creíble. Su obsesión por culpar a Sánchez de todo y decir que preside una trama criminal antes de que sentencien los tribunales, es indigno de alguien que aspira a gobernar. Sánchez cesa a Ábalos porque fue quien le nombra ministro. Ábalos debió vigilar a quien nombró y es responsable de su ministerio, no Sánchez. Pero lo extraño es que Aznar indultó a Koldo García condenado por un delito en 1996 que luego volvió a cometer. Lo mismo hizo Rajoy premiando a Koldo García con la Cruz Blanca de la Guardia Civil días antes de sacarle de presidente con moción de censura.



Para evitar la corrupción debe haber transparencia y los gobiernos tienen que hacer adjudicación de obras y servicios en subasta pública y ofertar en sobre cerrado y abiertos en público adjudicando al mejor postor como se hacía al principio de la democracia.



Y los jueces deben impartir justicia aplicando la ley al político que no cumpla para no dar lugar a que los electores digan que todos son iguales, lo que es injusto y malo para el bien común.

Hay que aclarar que hay dos clases de corrupción, de la derecha con bula, y de la izquierda que no se le pasa ni una, por prometer acabar con ella sin conseguirlo.



Por lo tanto, la calidad democrática dependerá del buen juicio de los votantes, premiando a partidos de juego limpio y castigando al que miente y corrompe.