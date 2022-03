VII Festa Internacional do Jato Portonovo-2022

El 29 de febrero de 2020 (año bisiesto) se celebró la Festa do Jato (como cada año, el sábado siguiente al martes de carnaval) y dos semanas después se declaró el estado de alarma en España por la pandemia. La edición del 2021 quedó en stanby, pero este año, con ánimos renovados y con muchas ganas, el sábado 5 de marzo, la fiesta inundará de nuevo la “Rúa dos Viños de Portonovo”. Dos años después, los jatos y jatas de Portonovo (y de cualquier lugar que quiera unirse) tomarán Portonovo. La alegría de los carnavales y los ¡Miaus! de este pueblo marinero harán vibrar de nuevo a las Rías Baixas.





El origen de la fiesta que organiza la Asociación Rúa dos Viños fue la comida anual de un grupo de amigos de Portonovo aprovechando el Día Internacional del Gato. Ese día decidieron llevar la fiesta a la calle celebrando la primera edición en 2015. ¿por qué Jato? A los de Portonovo los conocen con el apelativo cariñoso de “Jatos”. Muchos ya hablan de jatiños, disfraz jatuno, menuda jatada, etc.





Para los que vengáis, ¡importante! venir caracterizados como jatos y jatas (maquillados, disfrazados…). Buscad en internet Festa do Jato y veréis información sobre la fiesta y fotos que os darán ideas, aunque lo mejor es ser originales, creativos… El nivel ha ido aumentando así que en esta edición habrá una novedad: “concurso de disfraces infantil y de adultos”. Tendréis que inscribiros y recoger un dorsal, ya que el jurado estará in situ evaluando los mejores disfraces. Los premios serán una sorpresa.





Además, se celebra el I Concurso fotográfico “O jato nas redes” en colaboración con la asociación Ollares de Portonovo. Los que vinisteis años anteriores podéis enviar fotos al correo electrónico (ruavinosportonovo2018@outlook.es) con alguna info de los que salgan disfrazados de jatos en dichas fotos. Las fotos se publican en las redes sociales de la organización, y el 30 de marzo, ¡chachán!, entrega de premios en la Plazoleta de Compostela de Portonovo: Primer premio - Un curso presencial de fotografía digital con diploma acreditativo / Segundo premio - Una cena para dos personas en cualquiera de los locales que pertenecen a la Asociación Rúa dos Viños.





La charanga “Os Queimatasas” animarán la calle de los vinos, y si no los visteis, vais a flipar. La fiesta comienza a las 12:30 con la “Carreira dos Jatos detrás do Rato” desde A Lonxa hasta el Campo de San Roque donde todos los disfrazados de Jatos/as tendrán que perseguir y atrapar al Ratón. El lema de la fiesta “Se ves disfrazado de Jato atopa o Rato”,…tendrás regalo seguro si así lo haces. Y como no, habrá asado de churrasco en toda la calle de vinos, y animación para los más pequeños a lo largo de la tarde. Este año el invitado especial es “Brais Doval“ (de Malicia Noticias).





Hay tres días dedicados al gato a nivel mundial (20 de febrero, 8 de agosto y 29 de octubre) y cada uno con su historia, pues ahora hay un cuarto, el de Portonovo, y este es el “the best one”. Dijo un Jato inglés que visitó Portonovo en la última edición: “Everybody is welcome to Portonovo, with the music, with the party, and with the Jatos and the Jatas”. El representante felino 2022 recayó en la gata Sorbi (@scottish_ sorbi en Instagram), otra novedad de esta edición.