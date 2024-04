¿Los psicofármacos matan? Claves para entender la polémica entre la ministra de Sanidad y los psiquiatras

El pasado 17 de abril se celebró el acto de presentación del Comisionado de Salud del Ministerio de Sanidad. Una de las ponentes que participó en el coloquio junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, fue Silvia García, formadora y asesora en salud mental y discapacidad. La profesional hizo alusión al peligro para la salud de los psicofármacos si se toman con regularidad, unas declaraciones que no han estado exentas de polémica.

La afirmación del Ministerio de Sanidad de España sobre la letalidad de los psicofármacos ha generado un fuerte debate en el ámbito de la salud mental. Mientras que algunos profesionales consideran que la afirmación es exagerada y alarmista, otros la consideran certera y necesaria para abrir un debate sobre el uso responsable de estos medicamentos.

Para que cada lector pueda formar su propia opinión, en INFOVERITAS te presentamos este artículo, realizado con información de expertos con diferentes perspectivas sobre este tema, así como datos y recursos que te permitirán profundizar en la cuestión.

¿De dónde surge la polémica?

Entre las medidas que ofreció la asesora de salud Silvia García, mencionó las siguientes: «Dejar de medicalizar el sufrimiento por sistema, es decir, eso no significa que en un momento dado un fármaco pueda ser útil, pero no se puede tener a una persona 40 años medicada (…) voy a citar una frase de una psiquiatra que conozco, Marta Carmona, que dice: ‘La polifarmacia mata’. Los problemas de salud mental no son crónicos, los hace crónicos el sistema de salud mental al no ofrecer espacios de palabras a las personas”.

Tras estas palabras, García pronunció una afirmación que ha desembocado en una lucha entre los defensores del uso de fármacos para la salud mental y sus detractores: “Los tratamientos farmacológicos a largo plazo matan. Se sabe que hay unos 20 años menos de media de vida de las personas medicadas y con diagnóstico psiquiátrico». La declaración al completo se puede encontrar en el minuto 36:25 de la retrasmisión publicada en la página de YouTube del Ministerio de Sanidad.

Los psicofármacos matan, ¿sí o no?

No todos los profesionales de la salud mental están de acuerdo con estas declaraciones. La Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM) se ha mostrado en contra de lo que se defendió en la presentación del Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad. “La evidencia científica muestra que un tratamiento correcto de los trastornos mentales, incluido el tratamiento psicofarmacológico, psicoterapéutico y medidas de apoyo social, aumenta la esperanza de vida”, detallan en su cuenta de X.

Para ahondar más en su postura, desde INFOVERITAS hemos consultado con el presidente de SEPSM sobre esta cuestión, el doctor Manuel Martín Carrasco, quien ha asegurado que “la evidencia disponible indica que un tratamiento adecuado e integral –incluyendo por lo tanto medidas de diversos tipos– mejora la supervivencia de esta población”.

“Las personas aquejadas por una enfermedad mental grave tienen una esperanza de vida menor que la población general, con una disminución media de 14,6 años, pero es erróneo afirmar que ello se debe al tratamiento psicofarmacológico”, subraya este experto.

“De hecho”, continúa el doctor Martín Carrasco, “la disminución de la esperanza de vida es multicausal, y obedece sobre todo a muertes no naturales, como el aumento en la tasa de suicidio. Los factores asociados al estilo de vida, consumo de tóxicos incluyendo el tabaco, y de tipo cardiovascular también son relevantes a la hora de explicar la mayor mortalidad”.

Además, aclara, “en cuanto a la esquizofrenia, la utilización de fármacos antipsicóticos, especialmente de segunda generación y clozapina, tiene un efecto protector sobre esta mortalidad aumentada”.

La Asociación Multiprofesional de Salud Mental (AEN), por su parte, concuerda con Silvia García en que sí es cierto que hay estudios que demuestran un aumento del riesgo de mortalidad con el uso de fármacos antipsicóticos, por ejemplo esta investigación. En este sentido, José Valdecasas, vicesecretario y responsable de comunicación de la entidad, aclara que “la cuestión de los efectos adversos de los psicofármacos, sobre todo a largo plazo, es objeto de controversia. No obstante, existen múltiples estudios que hablan de riesgos importantes en relación con el síndrome metabólico o cardiovascular, entre otros”.

Asimismo, la Confederación Salud Mental España coincide con la SEPSM en la defensa del tratamiento farmacológico siempre y cuando sea necesario, pues “no siempre lo es”, detallan. También inciden en la puesta en marcha de programas de rehabilitación y de tratamiento psicológico que ayuden a la persona en su proceso de recuperación. “Esta es la clave: un modelo de atención que sea multidisciplinar y abarque las necesidades de las personas desde todas las perspectivas, algo que ahora no ocurre”, concluyen.

¿Los problemas de salud mental son crónicos?

Otra de las declaraciones que García realizó en su comparecencia en el acto de presentación del Comisionado de Salud es que “los problemas de salud mental no son crónicos, los hace crónicos el sistema de salud mental al no ofrecer espacios de palabras a las personas».

Hemos consultado con los especialistas la veracidad de esta información. Desde la Asociación Multiprofesional de Salud Mental creen que, aunque es un tema objeto de debate, sí hay trastornos que tienen una evolución crónica, aunque eso la mayoría de las veces no tiene por qué condicionar irremediablemente la vida de la persona.

Por otro lado, la Confederación Salud Mental España considera que los problemas de salud mental no tienen por qué ser crónicos. “Numerosas personas con problemas de salud mental llevan una vida normal y corriente, con mayor o menor necesidad de tratamiento y apoyos. Tienen una familia, desarrollan una profesión, y tienen relaciones sociales y aficiones como cualquier otra persona”. Además, recuerdan que las personas se pueden recuperar de su problema de salud mental, por ello reiteran la importancia de la prevención y de impulsar el modelo de ámbito comunitario.

Asimismo, el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental cree que la tendencia a la cronicidad es una característica de muchas enfermedades, no solo mentales, en tanto no se disponga de tratamientos curativos, y no desaparece simplemente por negar su existencia. “La realidad de las situaciones personales está ahí, y debemos centrarnos en atenderlas”, recuerda.

Conclusiones hacia una panorámica general en salud mental

El doctor Martín Carrasco cree que no hay que perder el foco de las personas con trastornos mentales, que no son las mismas que las que sufren malestar emocional: “La atención al malestar emocional, es decir, a personas que sufren por distintas adversidades, pero que no tienen un trastorno mental, está sobrecargando el sistema nacional de salud, y por tanto, derivando recursos que deberían emplearse en el tratamiento de las personas con trastornos mentales, que, no lo olvidemos, sufren una peor atención comparativa que las personas aquejadas de otras patologías”.

La Asociación Multiprofesional de Salud Mental (AEN) cree que el sistema sanitario de salud mental puede ayudar en dicha recuperación o puede, por falta de medios o por exceso de coerción o paternalismo “lo que aún es desgraciadamente frecuente”, detalla Valdecasas, llegar a dificultarla.

No obstante, la Confederación Salud Mental España enfatiza que existen numerosos factores de riesgo a la hora de tener un problema de salud mental, “como por ejemplo la situación socioeconómica, la precariedad laboral, la discriminación por género, por edad, el racismo, etc., por lo que es necesario ocuparse también de estas problemáticas a la hora de abordar la salud mental de forma transversal y también para lograr entenderla en toda su profundidad». Además, recuerdan, “a pesar de los avances de los últimos años, los recursos tanto humanos como económicos dedicados a la salud mental dentro de la Sanidad pública son claramente insuficientes”.

Es importante recordar que la salud mental es un tema complejo que requiere un enfoque multidisciplinar. Los psicofármacos pueden ser una herramienta valiosa en el tratamiento de algunos trastornos mentales, pero no son la única solución. Te invitamos a leer con atención toda la información disponible indicadas en las fuentes y a consultar con un profesional si tienes dudas o preocupaciones sobre este asunto.