Las respuestas del cirujano Iván Domínguez Sánchez ante las preguntas de los lectores

El cirujano Iván Domínguez Sánchez respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde. Tras su formación como Cirujano General y del Aparato Digestivo en el Hospital 12 de Octubre (Madrid), el Dr. Domínguez completa su formación en Cirugía laparoscópica formando parte del equipo de Cirugía Bariátrica del Hospital Universitario de Pontevedra durante los años 2016-2019, uno de los más reconocidos de nuestro país.

En 2019 decide trasladarse a Oviedo (Centro Médico Asturias) para poder obtener el título que le permite realizar cirugía robótica mediante estancias en distintos centros internacionales.

Una vez obtenida la experiencia y titulaciones requeridas, decide volver a su tierra para ejercer la mejor cirugía en el lugar en el que ha crecido. En la actualidad es especialista en cirugía bariátrica en el Hospital San Rafael de A Coruña.

A continuación, las respuestas a las preguntas de los lectores:

Tras la operación de la vesícula, ¿qué es lo más importante? ¿Se puede comer normal?

La vesícula se interviene por vía laparoscópica mediante 3-4 incisiones de entre 0,5 y 1 cm por lo que el dolor postoperatorio es mínimo y manejable con analgesia básica. Lo más importante es evitar grandes esfuerzos como coger peso o realizar ejercicio de alta presión. Se podrá caminar desde el primer día.

Al retirar la vesícula, la dieta durante las 3-4 primeras semanas deberá ser baja en grasas hasta que el organismo se adapte. Si nos saltamos la dieta la consecuencia no será grave, consistiendo en digestiones pesadas o episodios de diarrea.



¿Qué influencia tiene el picante en cosas como las úlceras?

La comida picante en sí no es perjudicial si la úlcera no existe previamente. No nos causará una úlcera, pero empeorarán los síntomas si ya la sufrimos. No debemos olvidar de que el tracto digestivo tiene una entrada y una salida, y si padecemos hemorroides empeorará las molestias de las mismas.



¿Cuándo se puede sospechar de una hernia de hiato?

Los síntomas van ligados a la enfermedad por reflujo. Si notas quemazón en la zona del tórax al tumbarte (síntoma llamado pirosis), que la comida sube hacia la boca tras la ingesta, si notas más tos al dormir o afonía al despertar, así como mal aliento, puede que sufras de hernia de hiato. Lo más importante es consultarnos si sufres estos síntomas.

Tengo gastritis recurrentes, ¿pueden derivar en una úlcera?

La inflamación crónica de la mucosa gástrica hace que la barrera que protege al estómago del ácido se rompa, es ahí cuando se puede formar una úlcera. Tendremos que estudiar el porqué de la gastritis crónica (Helicobacter Pylori, gastritis autoinmune,…) para evitar que evolucione hacia enfermedad ulcerosa.



¿Cómo se puede saber si tengo hemorroides?

Las hemorroides no dejan de ser una dilatación venosa o variz en la zona anal. Puedes sentir picazón, dolor con la deposición, sensación de bultos en la zona del ano e incluso sangrado. Ante la duda consultar con tu cirujano debería ser la primera opción antes de comenzar ningún tratamiento.

¿Puedo volver a hacer ejercicio sin problema después de que me quiten la vesícula?

El no tener vesícula no influirá en tu capacidad física, lo que sí debemos es evitar grandes esfuerzos durante las primeras semanas de la cirugía para evitar que las zonas a través de las que accedemos a la cavidad abdominal, se hernien. Por ello podrás caminar desde el primer momento, pero evitaremos coger grandes pesos o ejercicios que aumente la presión intraabdominal como realizar abdominales.



¿A partir de qué peso se puede valorar la cirugía bariátrica para la obesidad?

No depende tanto del peso, sino del efecto que el mismo esté teniendo en tu metabolismo. Como medida indirecta mediremos el Índice de masa corporal (pesó/talla2) y veremos las enfermedades asociadas.

A partir de un IMC de 35 es probable que la cirugía sea la opción más adecuada. Si el IMC está entre 30-35 se valorarán las limitaciones que la obesidad esté causando, o si se padece una diabetes asociada, pudiendo ser candidato a la llamada cirugía metabólica.



Lo que se busca con la cirugía bariátrica es un cambio del peso corporal que ayude a equilibrar el metabolismo y resolver enfermedades ya presentes como la hipertensión, el colesterol alto, alteración en los niveles de azúcar e incluso, evitar que lleguen a desarrollarse.



¿Cuáles son los beneficios a largo plazo de la cirugía bariátrica en términos de pérdida de peso y mejora de la salud?

El objetivo de esta cirugía es llegar a un peso que ayude a tu organismo a restablecer el equilibrio metabólico. A largo plazo los niveles de glucemia podrán normalizarse, la tensión puede llegar a recuperar valores normales, el exceso de colesterol y triglicéridos en sangre se normalizará. Enfermedades como la diabetes tipo 2 pueden mejorar o incluso desaparecer. Al perder peso si el paciente sufre de apnea del sueño, puede llegar a corregirla pudiendo dejar de usar aparatos como la CPAP para dormir.

Al recuperar una mejor movilidad, mejorarán la afectación de las articulaciones y podrá realizar ejercicios e incluso actividades de la vida diaria que antes le eran imposibles.

Otra de las consecuencias que no hay que olvidar es que al mejorar la calidad de vida el paciente puede llegar a realizar cambios en su rutina que influirán en su ánimo. A nivel laboral notarán que acciones que antes les resultaban más difíciles se le simplificarán.



¿Qué tratamientos existen para las úlceras? ¿Hay alguna dieta que pueda ayudar a controlar o prevenir las úlceras?

Lo primero será estudiar la causa de la úlcera. Para ellos se realizarán estudios analíticos y una endoscopia digestiva para observar y biopsiar la úlcera. Si la úlcera está causada, como frecuentemente ocurre, por infección por Helicobacter Pylori deberá erradicarse con antibioterapia.

En todo caso, la medida más frecuente es la toma de protectores gástricos, en su mayoría inhibidores de la bomba de protones, como el Omeprazol.

Por supuesto, una dieta exenta de irritantes gástricos como el alcohol, comidas picantes o el tabaco será necesaria.

¿Cuáles son las señales de advertencia que indican complicaciones posteriores a la cirugía de la vesícula biliar?

El riesgo de complicaciones tras la extracción laparoscópica de la vesícula son mínimos. En el postoperatorio inmediato el paciente será observado de cerca, estudiando sus constantes de forma regular.

Una vez dada el alta hospitalaria, la complicación más frecuente y fácilmente diagnosticada es la infección de las heridas, que se trataría con curas. Si hubiese una infección intraabdominal de mayor gravedad el paciente sufriría de dolor abdominal y fiebre, motivo para acudir a urgencias.