El BNG denuncia que el GES de Moraña todavía no está activo y pide explicaciones

El BNG denuncia que el Grupo de Emerxencias Municipal previsto para Moraña, tras la supresión del que había operativo en Valga, sigue sin estar activo. El diputado nacionalista Luís Bará presentó una serie de iniciativas en el Parlamento recordando que, “cinco anos despois de ser anunciado” no está operativo, “o que deixa nunha grave situación de desprotección os concellos aos que debería darlle cobertura”.

Bará recuerda la iniciativa presenetada en febrero de 2020 en la Comisión de Seguimento dos GES, en la que se acordó crear el de Moraña para dar cobertura a la comarca de Ulla-Umia. Esta decisión, inciden los nacionalistas, se creó tras el desmantelamiento de este servicio en Valga, “polos conflitos laborais e a renuncia deste Concello”, lo que provocó una reestructuración de la cobertura de los grupos con base en Padrón, A Estrada y entre el Ulla y el Umia.



Aunque en noviembre de 2021 se anunció la convocatoria de doce plazas y se hizo público el listado de 21 personas que superaron el segundo ejercicio del proceso selectivo, a día de hoy, “máis de tres anos despois”, no se puso en marcha el GES.

En el mes de junio de 2022 incluso se llegó a hacer entrega, por parte de la Xunta, al “inexistente” Ges de Moraña, de un vehículo de Bomba Urbana Ligera, valorada en 150.000 euros, que “leva todo este tempo nunha nave e non se coñece que fose utilizado. O cal constitú un exercicio de propaganda e un dispendio de fondos públicos”, señalan desde el BNG. Bará considera que “malia todos os anuncios e investimentos, a realidade é que a estas alturas o GES de Moraña aínda non está en funcionamento, polo que existe unha clara responsabilidade de desprotección do territorio e das persoas dos concellos aos que daría cobertura”.