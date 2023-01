Las edilas caldenses María López e Inés Fuentes anuncian que no irán en la lista del PSOE

Las socialistas Inés Fuentes y María López –concejalas de Cultura y Bienestar Social respectivamente– no formarán parte de la lista del PSOE de Caldas de cara a las próximas municipales del mes de mayo. Las dos concejalas –que sí terminarán el actual mandato– aseguran que no se presentarán a los comicios “sea quien sea la persona que encabece la lista socialista”. De hecho a día de hoy todavía no hay nada oficial. El actual alcalde llegó a decir que no volvería a presentarse, pero fue hace meses y nada más se supo al respecto. En todo este tiempo hubo cambios en la agrupación local socialista, según algunas fuentes con la intención de dar un nuevo giro al partido de cara a los próximos años. Sin embargo –al menos de forma pública– no se ha dado ningún paso. Y todo esto con el cronómetro de la cuenta atrás para las elecciones ya en marcha.



Lo que sí está claro es que –se presente o no Juan Manuel Rey– en su lista no estarán ni María López ni Inés Fuentes. Ambas estuvieron en sucesivos gobiernos con Rey desde hace 11 años “sin haber cobrado ningún salario por su dedicación de muchas horas en todo este tiempo”, subrayan ambas.



A escasos meses de dejar la vida política activa las dos edilas reivindican “una mayor presencia femenina en la Corporación municipal de Caldas, en la que solo estamos cuatro mujeres de un total de trece miembros, y eso se nota a la hora de hacer política y de afrontar y debatir los temas de interés para la ciudadanía. También en el propio equipo de gobierno”.

Las concejalas hacen un balance positivo de todos sus años en el gobierno local –de hecho en Caldas solo gobernó en democracia el PSOE, actualmente en minoría– y tras su anuncio queda la duda en el aire de si habrá cambios más drásticos en la lista de mayo.