Beni Ferreiro: “O novo álbum, “Planes para días grises”, mantén a esencia de Igloo, pero soa moito máis fresco e actual”

A banda Igloo, formada en Caldas de Reis, estreou o pasado venres o seu sétimo disco, “Planes para días grises”, financiado a través dun crowfounding pola plataforma Verkami. Para este novo traballo, xurdido en pleno confinamento, a agrupación musical púxose ás ordes do prestixioso produtor Juanma Latorre, guitarra, teclista e compositor de Vetusta Morla. Dende Igloo, Beni Ferreiro, vocalista da banda, asegura que foi o álbum que “máis tempo e traballo” levou, tras tres anos de preparativos, aínda que é “o público o que dirá se é o mellor”.



Como funcionou a campaña de crowfounding para que este disco puidera ver a luz?



Xa barallaramos este método nalgún disco anterior. Propuxémonos pedirlle a algúns fans un adianto para un disco que sairía un ano máis tarde e a resposta foi totalmente positiva, entrando incluso patrocinadores no proxecto. Esto tamén motivounos para que o traballo estivera moito máis coidado, xa que esta xente está apostando por nós, polo que foi algo que nos centrou moito máis no traballo, a parte que con un productor como Juanma Latorre, tendo unha visión exterior, o que el diga ten que ir adiante, porque por eso nos poñemos nas súas mans.



Foi excelente, aínda que non lle gustara a el que o dixera, porque é unha persoa moi humilde, é unha institución, ademais gústalle traballar moi cercanamente. Temos a impresion de haber feito un compañeiro e amigo novo, co que dixemos que nos gustaría volver a traballar no futuro. Así mesmo, gustounos a súa forma de traballar, moi novedosa para nós, con un set aberto no estudo de grabación, onde cada instrumento estaba montado e preparado en todo momento, o que posibilitou arranxos de última hora, e mantíñanos á alerta, abriunos moitas barreiras para poder traballar dunha forma diferente a coma víñamos facendo.Os adiantos son un fiel reflexo do que inclúe o álbum. Con estos temas vimos as opinións da xente que nos sigue de sempre e outra que se vai incorporando, porque todo o mundo é benvido ao noso Igloo. Encántanos ir saboreando todo isto, porque non é un aluvión, podemos ir contestando a todo o mundo e vemos os pensamentos do público. Os mecenas, que o teñen desde fai uns días, estannos escribindo mensaxes moi bonitas, dicindo que é o disco que mellor soa con diferencia de Igloo. Sobre todo, quedámonos, con que recoñecen perfectamente a esencia de Igloo, pero dinnos que soa moito máis fresco e actual. Para nós é a resposta que queríamos escoitar por parte dos nosos oíntes, pola nosa aposta neste sentido e por non perder a identidade, xa que sería ridículo que despois de 18 anos fixésemos algo que non tivese que ver co noso selo.Evidentemente, colles o primeiro disco e este e nótase a diferencia, tamén un pouco polas influencias que tes en cada momento, non é que vaiamos soar a Bizarrap ou algo así moi actual, porque non é o que nos pide o noso corpo musical, pero sí que se vai actualizando.Nós sempre o intentamos ver desde un prisma máis positivo. Os temas xurdiron con cada un na súa casa e a través de vídeochamadas fomos traballando e construíndose todo. E dígoche máis, foi moi importante para a supervivencia de Igloo, igual se deixaramos amainar todo e esperáramos a que todo volvese a comezar e traballar de cero, non seguiríamos aquí.“Planes para días grises” fai referencia ao futuro, como dí “Los amantes mariposa”, desprega unhas ás para poder retomar o que ficemos antes do confinamento. O álbum en xeral ten un prisma moi positivo e alentador.Xa levamos tres anos que me din “eres un pouco o drámatico do grupo”, pero eu penso que non, senón realista. Co paso dos anos imos vendo outras formacións coma “Second” ou “Columpio Asesino” que van anunciando a súa disolución, grupos cunha grande traxectoria. Así que coa gravación do último disco xa dixen “estou encantado de gravalo, a ver ata onde nos leva e a ver se hai a sorte de que podamos ter outro”, non querendo ser destructivo, pero sendo realista, porque nunca se sabe. Penso tamén que esta actitude fainos desfrutar moito máis dos momentos, como é o caso das xiras, tomando todo con moita máis calma. En definitiva, somos un grupo de amigos que o pasamos moi ben tocando en directo, un matrimonio de cinco persoas, xa que nesta xira incorporamos a un músico máis.Estamos arrancando sen demasiados agobios. Ademais, temos un par de festivais cerrados, de aquí de Galicia, que non podemos anunciar, xa que non se fixo público o cartaz, pero si podo adiantar que o 24 de marzo estaremos no Auditorio de A Estrada facendo a presentación do disco, o 31 deste mes en A Fábrica de Chocolate Club de Vigo, así como un par de eventos privados para os nosos patrocinadores e mecenas, que merecen un pouco de mimo, xa que estamos con este disco grazas a eles. Tamén estaremos no Namasté en Vilagarcía, en Melide ou en Madrid.