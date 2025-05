La pareja hallada quemada en Campo Lameiro son vecinos de Caldas y de Moraña

Los cuerpos encontrados quemados en un lugar apartado de Campo Lameiro son de un hombre de Moraña y de una mujer de San Clemente, en Caldas, ambos vecinos de una parroquia del municipio morañés, que llevaban desaparecidos desde el pasado jueves. La Guardia Civil trabaja ahora para esclarecer los hechos.



El coche fue encontrado al filo de las doce del mediodía en la zona apartada de Caneda, a la que solo se puede acceder por una pista. Fueron unos senderistas que caminaban por el lugar los que se encontraron con el vehículo y vieron los dos cuerpos. De inmediato alertaron a los servicios de emergencias. Ahora las investigaciones están encaminadas a los trabajos de identificar a las dos personas fallecidas y esclarecer los hechos, que aún están siendo analizados y con todas las hipótesis sobre la mesa abiertas. Al parecer el cuerpo de la mujer se encontraba en el interior del vehículo y mucho más deteriorado, mientras que el de él estaba fuera del turismo y más reconocible. Eso sí, pendientes ambos de las citadas pruebas de ADN para ratificar su identidad. Según confirmó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ahora se está “trabajando para identificar a los cuerpos y en el esclarecimiento de los hechos”. La opción –dado el elevado deterioro de los cadáveres– es recurrir a la prueba del ADN. El responsable de la Subdelegación apuntó además que “es el momento de dejar trabajar a los agentes de la Guardia Civil y no hacer especulaciones que puedan comprometer las investigaciones”.



Fuentes oficiales del Instituto Armado señalan que se hará el proceso de identificación de los cadáveres y que, de momento, no hay más datos.



Desde un primer momento el alcalde de Campo Lameiro, Carlos Costa, acudió al lugar de los hechos y adelantó que la pareja no era del municipio. Fue él el que señaló que uno de los cuerpos (el de la caldense) estaba dentro del turismo, mientras que el de él estaba en la cuneta. El levantamiento de cadáveres no se produjo hasta pasadas las cinco de la tarde y el suceso creó una fuerte conmoción no solo en la localidad de Campo Lameiro, sino también en Moraña, donde residía la pareja.



Hipótesis

Aunque la investigación está todavía abierta y no se descarta ninguna hipótesis en las últimas horas ha cobrado fuerza la de que se trate de un caso de violencia machista.



Un trágico suceso que ha provocado una gran conmoción en toda la zona, dado que tanto la pareja como su familia eran muy conocidos.