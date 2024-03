El PP de Caldas considera un “escándalo” que Fariña asuma la representación del Concello para alegar los eólicos

El Partido Popular de Caldas tachó de “escándalo” la reciente polémica destapada entre las dos facciones del bipartito caldense por unas alegaciones presentadas por el teniente de alcalde, Manuel Fariña, ante la Consellería de Economía, Industria e Innovación por la ampliación del parque eólico de Xiabre, “ostentando a representación legal” del Concello y siendo, posteriormente, desautorizado para ello por el alcalde, Juan Manuel Rey.



Una situación “esperpéntica” provocada por el “afán de protagonismo” de Fariña, según señaló el portavoz popular, Fernando Pérez, que acusó al nacionalista de excederse en sus competencias y de generar “unha grave anomalía no funcionamento do Concello”. En este sentido, para el edil popular, estos hechos “demostran unha vez máis que en Caldas temos dous gobernos que non funcionan en conxunto nin con unidade e que, en vez de atender aos veciños, adican o seu tempo a andar facendo e desfacendo o que impulsan os outros”.



Asimismo, Pérez lamentó la actual situación, “con dous partidos que perderon as eleccións e que só se puxeron de acordo nunha­ cousa, que foi pactar os seus cargos e soldos para que non gobernara o PP e que teñen sumido ao Concello nun caos absoluto xa que cada un vai polo seu lado”, indicó.



El portavoz del PP concluyó señalando el “ridículo espantoso” realizado ante la Xunta, que, añadió, demuestra la “febleza e pasotismo” de Juan Manuel Rey, “xa que nunha situación dun goberno normal, non a que tristemente padecemos e sufrimos en Caldas, tería que cesar de inmediato a Manuel Fariña por presentar as alegacións en nome do Concello sen que houbera un acordo ao respecto nin ter esa delegación, pero non pode facelo porque é refén dos seus votos e porque só lles importa conservar as cadeiras e os soldos”, sentenció.