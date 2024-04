El PP de Catoira responde a Castaño: “que se prepare para recibir unha oposición contundente”

El PP de Catoira salió al paso de las declaraciones del regidor, Xoán Castaño, tras la marcha del hasta ahora portavoz popular, Iván Caamaño. Así, desde la formación denunciaron la “actitude miserable” de Castaño al “atacar e difamar a quen traballou para os veciños e que agora deixa a política, ao conseguir unha oposición, algo que recordamos a el lle costou moito conseguir e tamén fixo que se fose anos atrás”. Por ello, sobre el intento de acercamiento de la nueva dirección del partido por parte del regidor nacionalista, los populares advirtieron: “que se prepare para recibir unha oposición contundente á altura do principal partido da oposición”.



“O macarrismo e as actitudes políticamente noxentas e guerrilleiras non impedirán ao Partido Popular dicir o que pensa e seguir o noso camiño”, añadió la formación, que emplazó al equipo de gobierno a “solucionar problemas como atender as denuncias que ten dentro do Concello, ou os impagos, e tentar construir algo”, sentenció.