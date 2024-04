El PP de Cuntis exige que se abonen las ayudas de 2023 a las asociaciones de forma “inmediata”

La portavoz del PP de Cuntis, Isabel Couselo, exigió al gobierno local que anuncie y ejecute una fórmula de carácter inmediato para pagar las ayudas correspondientes al año 2023 a las asociaciones y colectivos del municipio, ya que están “afogadas e con problemas de funcionamento” por los “constantes e inxustificados incumprimentos e retrasos”.

Entre las distintas opciones con las que cuenta el ejecutivo, la portavoz popular señala la posibilidad de incluir estos pagos a través de los presupuestos de 2024, de una modificación de crédito o de la habilitación de una partida suficiente “a través das distintas opcións” que ofrece la normativa, “pero o que non pode ser é que levemos máis de medio ano con este tema, desde que o puxemos sobre a mesa no pleno de novembro, e o goberno non teña unha solución, o que demostra a súa incompetencia e nula capacidade de xestión”, recriminó Couselo.



Por otra parte, la concejala popular criticó al regidor cuntiense, Manuel Campos, por comprometerse con las asociaciones tras el Pleno extraordinario del 20 de marzo que “habería unha solución inmediata en menos de quince días”: “xa se cumpríu o prazo e non se sabe nada da mesma”, reprochó.