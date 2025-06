El PP de Pontecesures critica al gobierno local por renunciar a las ayudas del GDR y no potenciar el comercio local

El PP de Pontecesures denuncia la actuación del gobierno local tras renunciar a la convocatoria de ayudas de Agader a través del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Salnés-Ulla-Umia y haber ignorado la celebración del Día del Mercado, una iniciativa para potenciar la Plaza de Abastos y apoyar al comercio local.

Los populares concretaron que el plazo de presentación de proyectos a los fondos del GDR finalizó sin que el Concello presentara ninguna iniciativa subvencionable, “o que demostra a súa falta absoluta de ideas e iniciativas, como se lle sobraran os cartos para dotar aos veciños das infraestruturas e servizos que merecen, ou ben que non lles gusta que a presidencia desta entidade sexa desempeñada polo anterior rexedor local no marco da súa política de escapar de todo aquelo que poida ter a pegada do PP aínda que elo prexudique aos cesureños”.

El PP de Pontecesures recordó que estas ayudas del GDR fueron muy bien aprovechadas por el anterior ejecutivo local, y enumeraron la reforma de los vestuarios del antiguo campo de fútbol, el panel digital de la plaza del coche de piedra o el escenario polivalente de la Plazuela, entre otros.

El concejal del PP cree que Pontecesures "merece un goberno que defenda os intereses dos veciños, que aproveite as oportunidades e que poña en valor os recursos locais, pero por desgraza vivimos e padecemos o contrario, que é algo que todos nos temíamos cando se artellou un bipartito entre dous partidos que perderon as eleccións".