El PSOE de Valga anuncia que trabajará para "mellorar" las condiciones de las trabajadoras del SAF

La candidata a la Alcaldía de Valga por el PSOE, María Ferreirós, anuncia que trabajará para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del SAF, un servicio que considera "vital" y que debe de estar "forte".

Por ello, ve necesario que la Xunta asuma la financiación a la que, dice, está obligada, y que incremente el pago del precio de hora de las cuidadoras así como que asuma el copago de los usuarios. "Para moitas familias este copago supón un alto custo mensual, por iso é fundamental, hoxe máis que nunca, que a Xunta asuma as súas competencias", asegura Ferreirós.

La socialista recuerda que en 2021 llevó a Pleno una moción en este sentido, pero el gobierno local rechazó la propuesta, "ao tempo que a concelleira de Asuntos Sociais, Begoña Piñeirio, recoñecía que foran os concellos os que tiveron que asumir as graves consecuencias da pandemia".



Ferreirós señala que "se gobernamos o próximo mes de maio non imos ter o corporativismo que demostra o goberno popular de Valga coa Xunta" y que considera que los vecinos de Valga no tienen porque pagar con sus impuestos "o que non quere asumir" la administración autonómica.