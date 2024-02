El PSOE de Valga propone la construcción de una residencia municipal pública

El Partido Socialista municipal de Valga presentará una moción en la próxima sesión plenaria para la creación de una residencia municipal 100 % pública. “O acceso a este servizo público fundamental supón un gran problema para as persoas maiores do noso entorno. De entrada pola falta de prazas totais de residencias públicas e de seguido polo alto custo das prazas privadas existenste”, según afirman los socialistas.



En esta línea, la formación expone que, en base a los datos del IGE, elaborados a través del padrón municipal y del registro de datos de la seguridad social, en el año 2022 el número de personas mayores de 64 años en Valga era de 1.345 personas (569 hombres y 774 mujeres) de un total de 5.752 habitantes, lo que supone un 23,38 % del padrón municipal. Asimismo, los socialistas hacen hincapié en que este envejecimiento generalizado, que se extiende al conjunto nacional, se recrudece en el rural, donde además se cuenta con menos personas cuidadoras y menos recursos sociales y de atención a la dependencia.



Sobre el modelo que quieren implantar en el municipio, el PSOE apuesta por importar el modelo llevado a cabo por la Diputación de Lugo, que califican como “unha residencia amable, de proximidade, de atención personalizada, preto do entorno habitual das usuarias, e que os residentes deixen de ser números como nas residencias da Xunta”, reprochan. “A atención á terceira idade non é un favor nin un regalo, senon un dereito que as persoas maiores se gañaron ao longo da súa vida e que as administracións públicas temos a obriga de garantir”, subraya la portavoz socialista, María Ferreirós. Además, el partido propondrá al Concello de Valga que busque la firma de convenios para el cofinanciamiento de este posible servicio con el resto de administraciones y que se elabore el primer plan de atención a la tercera edad para la convivencia intergeneracional en el municipio.