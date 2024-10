Sin abrir las ventanas por el olor a algas podridas: Indignación entre los vecinos de A Compostela

Vecinos de la playa de A Compostela están indignados tras convivir, desde hace días, con un montón de algas que se están pudriendo delante de sus ventanas. Ya acudieron al Concello, se reunieron con el concejal de Medio Ambiente, Diego García, y también hablaron con la empresa encargada de la recogida y limpieza viaria, Urbaser. Pero, hasta ahora, “todo fueron buenas palabras y nada más”, explica Paz Viqueira, una de las afectadas.



No es un problema nuevo ni tampoco es desconocida la indignación de los afectados, que ya durante el verano protestaron en varias ocasiones por la acumulación de algas que, aseguran, dejan un olor a putrefacto en el interior de sus viviendas.



“Tenemos que estar con las ventanas cerradas”, asegura esta vecina, que asegura que a lo largo de estos días pasó un camión de la empresa concesionaria por allí, “pero no se llevó nada”, ante la desesperación de los afectados. “Hay que venir con mascarilla”, resalta esta vecina. A principios de semana, las mariscadoras alertaron de una invasión de algas que trajo la marea y que dejó la playa de A Compostela convertida en un campo. La zona de las concesiones se limpió, para evitar daños al marisco.

Traslado a otro punto

Sin embargo, las algas quedaron acumuladas a unos metros, en la zona más próxima a los edificios y en un montón bastante grande que, señalan los vecinos, “llega hasta el primer piso”.

Los afectados culpan al Concello, al que reclaman celeridad en solventar este tipo de cuestiones que suponen, dicen, “un problema de salubridad”. Ya no es la primera vez que plantean que se depositen los restos de algas en un punto que se establezca en el principio de A Concha, “donde no hay viviendas”. Sin embargo, por el momento no tuvieron éxito sus demandas. “Hablé el lunes con el concejal. Hoy es jueves y seguimos en las mismas. Es un burla”, lamenta Viqueira.