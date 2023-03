Adeplavi denuncia la presencia de boñigas de caballos en la playa de A Concha tras una prueba de equitación

La Asociación para la defensa de la playa de Vilagarcía, Adeplavi, demanda que se prohiban las pruebas de equitación en la playa de A Concha. La entidad afirma que no son compatibles las boñigas de caballo en los arenales y las aguas de las playas, ya que no es posible limpiar o baldear sin más, según explican. Además, inciden en que si esta playa no es compatible para pasear perros, "no podemos entender que no se prohíba ese uso".





Asimismo, la asociación hace hincapié en la necesidad de parar esta práctica que convierte en un "patatal" el arenal y recuerda a los representantes municipales que expresaron su compromiso "por velar por el cuidado de la playa" en una reunión mantenida esta misma semana.





De igual modo, la entidad subraya que "seguiremos defendiendo" toda la playa y que "nos movilizaremos para replantear aquellas actividades que son susceptibles de ir en contra de una gestión ambiental adecuada y acorde con la bandera azul".