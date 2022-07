El albergue del que los peregrinos “non querrán saír” tendrá treinta plazas y estará listo este mes

Carril contará dentro de solo unas semanas con el primer albergue de peregrinos del municipio. Unas instalaciones con vistas a la isla de Cortegada que ayer visitaron el alcalde, Alberto Varela, y la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, que destacaron las calidades de un diseño del arquitecto Iago Fernández Puentes, para el que vislumbran premios.



“Creo que non esaxero se digo que é un dos albergues máis bonitos de Galicia”, apuntó Silva, que destacó que los peregrinos “non van querer marchar”. Una idea que “compró”, que señaló que el Camiño de Santiago será el “Camiño de Carril”.



La obra, en la que se invirtieron 600.000 euros con cargo a fondos provinciales, se encuentra en su fase final. Deberá acabar antes del día 31 y Silva recalcó que “vai en prazo” y que eso es “complicadísimo”, en medio de un contexto de inflación, en el que es habitual que las empresas renuncien porque no pueden hacer frente al encarecimiento de los precios.



El edificio tendrá capacidad para treinta personas. Incluye criterios de sostenibilidad ambiental, tal y como destacó que el arquitecto, que incidió en que incluso se aprovechó uno de los modificados para incidir en este aspecto. El albergue incluye placas solares para agua caliente sanitaria y destaca por su imagen exterior y por el aprovechamiento de la vieja edificación, que quedó a medio construir. El esqueleto se respetó así como el gran vacío central para conseguir un acabado interior en dos alturas. En este hueco se situó una gran caja de madera que acoge las dos plantas con los cinco dormitorios comunitarios.



Silva destacó la apuesta de Varela por este equipamiento y por “poñer a Vilagarcía como centro referencial da ruta marítima xacobea”. Además, instó a la Xunta, de la que dijo que tendría que haber financiado la obra, a ocuparse de su equipamiento. Varela apuntó que es precisamente este trámite el que decidirá la apertura del albergue. “Dependerá do áxil que quera ser a Xunta para dotala de mobiliario”, dijo el alcalde. Ambos cargaron contra el Partido Popular, al que el regidor acusó de “facer o ridículo” y le pidió “prudencia”. Silva incidió en que los problemas en las obras van desde “Nova Iorque ata Cerdedo-Cotobade”, donde gobierna el PP y la reforma de la Casa Consistorial se disparó en un 80 por ciento.









Buenas expectativas





Por otra parte, la responsable provincial auguró un verano “espectacular” en todas las Rías Baixas y, especialmente, en la comarca de O Salnés. Recordó que ya el año pasado, pese a la pandemia, se llegó a la inesperada ocupación del 80-85 por ciento.