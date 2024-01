El área sanitaria registró la donación de tres riñones, dos hígados y dos córneas en 2023

La Oficina de Coordinación de Transplantes del área sanitaria de Pontevedra- O Salnés gestionó en 2023 la donación de un total de cinco órganos y dos tejidos. En concreto, se trata de tres riñones, dos hígados y dos córneas.

El coordinador del departamento, José Luis Martínez Melgar, indicó durante la presentación de la memoria que en el área sanitaria fueron detectados, durante el año pasado, tres donadores reales, de un total de siete potenciales, gracias a los cuales se alcanzó la gestión de estos órganos y tejidos.

El balance reveló, así mismo, que se dieron dos negativas familiares a la donación de órganos y otras dos contraindicaciones médicas por causas clínicas y metabólicas. En este sentido, Martínez Melgar señaló que alrededor del 90 por ciento de los donantes son mayores de 75 años y que, en el caso concreto de las cifras del año pasado, ninguno pudo serlo de órganos torácicos.

Protocolo de donación en asistolia controlada

Durante la presentación del balance de 2023 de la Oficina de Coordinación de Transplantes se anunció la próxima activación, en marzo, de un protocolo de donación tras la muerte circulatoria, más conocida como donación en asistolia contolada.



Dicho plan gestionará las donaciones de pacientes con daño cerebral catastrófico, enfermedades neurodegenerativas, cardiacas o respiratorias en fase terminal, y podría incrementar en tres o cuatro la cifra de posibles donantes en esta área. A día de hoy, ya se trabaja en la fase previa de formación del personal implicado y solo falta un trámite final del comité de ética.

"Este protocolo consolidará as doazóns en asistolia no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, iniciativa que se integrará no protocolo docoidado integral ao final da vida dos pacientes na Unidade de Coidados Críticos do CHUP. Os nosos profesionais asegurarán a transparencia, a información e a confidencialidade neste proceso", explicó Martínez Melgar.

Un equipo multidisciplinar

El equipo profesional multidisciplinar de la Oficina de Coordinación de Transplantes está formado por más de veinte especialista, que participan en la extracción de los órganos. Hay tres facultativos y dos profesionales de Enfermería, así como personal auxiliar, celadores y efectivos de las áreas de Anestesioloxía e Reanimación, Ciruxía, Neuroloxía, Neurofisioloxía, Oftalmoloxía, Radioloxía, Análises Clínicas, Microbioloxía, así como de la Unidade de Coidados Intensios.

Esta departamento es también el encargado de detectar posibles casos de pacientes cuya evolución clínica sea susceptible de derivar en una muerte cerebral, lo que los postularía como candidatos a donantes. Tras la realización de un estudio, caso por caso, la Oficina actúa como enlace con la Organización Nacional de Transplantes e inicia los procedimientos necesiarios para coordinar a todos los servicios del hospital.