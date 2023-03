La asociación vecinal Breogán denuncia la “deixadez” del gobierno local con el parque de O Piñeiriño

La asociación vecinal “Breogán” denuncia a través de un comunicado la “deixadez” del gobierno local con el parque de O Piñeiriño y advierte del estado de peligrosidad de la zona, ya que el vallado está roto y en el suelo sin ningún tipo de protección o precinto que lo indique. Esta situación, que se da en las inmediaciones donde los niños juegan.



Una de las demandas “estrela” del barrio, según indica la asociación, sería la de un proyecto de reforma integral del parque. La zona infantil, los bancos o la pista deportiva “necesitan algo máis que mantemento”, ya que “hai veciños de trinta anos que xogaron de nenos neses mismos bambáns. Máis de vinte anos despois igual xa toca facer unha reforma integral no parque e loitaremos por poñelo enriba da mesa dos partidos políticos nas eleccións municipais”, expone.





Descontento con el Concello



En esta misma línea, la asociación vecinal critica las constantes reuniones infructuosas con el gobierno local. En este sentido, destaca que Lino Mouriño, concejal de Obras e Servizos. tuvo un encuentro con la agrupación en diciembre donde se comprometió “a recoller e arranxar minimamente os valos do parque que levan rotos e esparexidos polo chan dende xuño do ano 2022”, denuncia.



Sin embargo, pese a esta reunión “os valos rotos seguen no chan e o resto poden caer en calquera momento”. “Recoñecemos e agradecemos ao concelleiro que reparase un par de luces, non todas por certo, que se lle sinalaron na zona peonil e algunha que outra baldosa das beirarrúas do barrio. Pero foi algo secundario. Non nos entra na cabeza que non se recollan uns valos que levan nove meses tirados no chan dun parque moi concurrido tendo en conta a cantidade de persoas que viven no Piñeiriño”, concluye.