Los bateeiros acuerdan intensificar las protestas y estudian un paro del sector

Del cabreo a la indignación y de la indignación a la acción. La paciencia del sector bateeiro por la falta de mejilla para nutrir a sus bateas se ha agotado y así se demostró en la asamblea de directivos celebrada ayer en Vilanova. A ella acudieron representantes de la gran mayoría de las asociaciones de bateeiros con el objetivo de hacer un análisis de la situación actual y –al mismo tiempo– establecer un calendario de movilizaciones con las que pretenden hacer reaccionar a la Consellería do Mar. “Non é nada inventado, as bateas están baleiras. A día de hoxe a campaña do 2024 está perdida”, explican desde el colectivo Arousa Norte. Insisten en que las nuevas zonas de apertura anunciadas por al Consellería son “claramente insuficientes”.



De ahí que el único camino que ven –y sin nuevas reuniones de la Xunta fijadas en el calendario– sea el de la protesta. En la asamblea acordaron intensificar las protestas y movilizaciones, aunque estas serán de forma espontánea y decididas en el momento. Además también estudian un paro del sector para implicar a todos los elementos de la cadena productiva como son los cocederos o la industria transformadora. Así las cosas también hablaron de no acudir más a ninguna reunión en la que estuviese como interlocutor el director xeral Antonio Basanta. El objetivo es que sea el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el que conozca de boca del sector su problemática.



Lo que está claro es que, a medida que pasan los días, la desesperación en el sector es más palpable. Además apuntan las organizaciones de bateeiros que las zonas anunciadas por la Consellería do Mar para las nuevas aperturas a la extracción de mejilla no están todas abiertas. “Baiona está pechado”, insisten. Al mismo tiempo arremeten contra la Consellería al constatar que “é moi difícil ver que hai mexilla nas pedras e que non a podemos coller cando a necesitamos”.



Los bateeiros insisten en que el tiempo juega en su contra porque la mejilla “ten os seus ciclos” y que recoger semilla de peor calidad va a repercutir también directamente en la calidad del mejillón que después se recoja de las bateas.



Momentos antes de empezar la reunión en Vilanova la organización de productores Opmega confirmaba que no asistiría, apelando a que existe la Mesa do Mexillón y que sí acudiría a ella en caso de ser convocada. En todo caso tienen previsto en unos días celebrar una reunión para hablar sobre la problemática de la mejilla.



De lo que no cabe duda es de que el ambiente está tenso y que la preocupación entre los pequeños productores es palpable y con ganas de que se encuentre una solución ya.