Los bateeiros inician las movilizaciones contra la gestión de la crisis de la mejilla

Sin avances notables más allá de la apertura de zonas anunciada hace un par de semanas por la Consellería do Mar el sector bateeiro ha decidido mover ficha y hoy mismo se movilizarán por la mañana en el muelle de Vilanova. Lo harán coincidiendo con la hora en la que habitualmente parten para la recogida de la mejilla que –exponen– sigue siendo escasa y por lo tanto insuficiente para nutrir a todas las bateas. Es la primera movilización después de negociaciones de los dirigentes de las diferentes agrupaciones con la Consellería do Mar encaminadas a intentar abrir más kilómetros de costa, pero que de momento non han fructificado en acciones concretas más allá de las comprometidas en el año 2022. De ahí que el sector anunciase ya hace unas semanas que habrá movilizaciones y que el descontento entre los bateeiros de base sea generalizado en todos los puntos de la Ría de Arousa.



En el Parlamento gallego



Lo cierto es que el conflicto bateeiro volvió ayer a ser motivo de debate en el Parlamento de Galicia en el marco de la Comisión de Pesca e Marisqueo. Un grupo de mejilloneros fue invitado por el Partido Socialista y por el BNG a asistir al debate de una Proposición non de Lei sobre la problemática. El Partido Popular se quedó solo en la votación para respaldar a las medidas que se están adoptando desde la Consellería do Mar para la recolección, producción y gestión de la mejilla. Con la decisión de los conservadores no estuvieron de acuerdo ni nacionalistas ni socialistas. El diputado vilagarciano del PSOE, Julio Torrado, acusó directamente a la Xunta de Galicia de “crear problemas donde non os había” y apuntó que “provocar este conflito non é de xente de ben”. De hecho criticó a la administración autonómica por adoptar decisiones teniendo en cuenta informes de hace una década e insistió en la necesidad de obtener datos reales “coa presenza de científicos da propia Xunta, porque hoxe non é así, e coa participación de representantes de todos os sectores implicados”.



De momento, y a juzgar por la diferencia de posturas, la situación no parece que esté próxima a solucionarse. l