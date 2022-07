Un canto a la vida rinde homenaje a la lucha contra el narcotráfico

Un canto a la vida servirá como homenaje a todos aquellos que lucharon para que el tráfico de drogas no dejara sin futuro a Arousa. El movimiento surgido en torno a las federaciones de ANPAs que en los años noventa se constituyó como Plataforma Galega contra o Narcotráfico, hoy Fundación, y sobre todo las víctimas de la lacra que el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, no dudó en calificar de “outra pandemia”, recibieron ayer el sentido homenaje institucional, que servirá a partir de ahora de guía desde los Xardíns de Ravella.





Allí luce la escultura “VoltasquedaVida”, elaborada por Olalla Buceta, que ayer reconocía sentirse “moi agradecida”. La escultura, que representa la corteza de un árbol y juega con el concepto de dos brazos alzándose, en referencia a aquellos que pelearon contra los narcotraficantes y, al mismo tiempo, con la “V” de vida.





Buceta señala que al diseño le dio “moitas voltas”, haciendo muchos bocetas, hasta que “din coa corteza”. El monolito se apoya en una base recubierta con acero cortén, a juego con el propio monumento.





La propia artista fue la encargada de descubrir la escultura, sobre la que el alcalde destacó que “non pode non gustarlle a ninguén”. Varela destacó en su discurso el “levantamento dunha sociedade que, farta dunha situación inxusta propiciada polo auxe do narcotráfico e polas moitas vítimas inocentes que se estaba a cobrar, decidiuse a combatelo”, usando “como armas a lexitimidade que todo pobo ten para defenderse ante unha ameaza real e efectiva”. La escultura servirá, apuntó el alcalde, como forma de “evitar o esquencemento” para que la historia no se repita.





El regidor hizo especial énfasis en las víctimas de la “lacra social”, los jóvenes a los que la droga les sesgó la vida “ou lles roubou o futuro” y a todas las familias “esnaquizadas pola desfeita”.





A ellos también dedicó el monumento el presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Manuel Couceiro, que rindió homenaje en su discurso a todos aquellos arousanos que lucharon para que los narcotraficantes “non foran os modelos a seguir”. Destacó, en este sentido, la figura del Felipe Suárez, presidente de honor de la Fundación. Además, Couceiro Cachaldora aprovechó para reclamar medidas más contundentes y agradeció la presencia, entre el público, de asociaciones juveniles como Arousa Moza.





El conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, incidió en la importancia de la acción conjunta de las administraciones para luchar contra el narcotráfico, pero también para prevenir y visibilizar el problema de la droga que, advirtió, “sería un erro pensar que é cousa do pasado”.





Alumnos del Conservatorio Municipal cerraron el acto interpretando dos simbólicos temas: “La vida es bella”, de Nicola Piovani, y “Viva la Vida”, de Coldplay. Entre los asistentes, además de miembros del gobierno local y de la oposición; los alcaldes de Cambados y Ribadumia, Samuel Lago y David Castro, y representantes de la Policía Nacional como de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como del SVA, con su nuevo jefe en Galicia, Fernando Iglesias, al frente.