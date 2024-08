Catoira diseña un operativo especial de limpieza para la Vikinga

El Concello de Catoira prepara un operativo de limpieza extraordinario para la Romaría Vikinga. Así lo anunció el alcalde, Xoán Castaño, que destacó que el objetivo es que tras las actividades de gran afluencia de público que se desenvolverán ao longo desta semana todos os espazos utilizados queden en perfecto estado de revista”.



El regidor destaca que el gobierno local apostó por dar al centro de la villa un nuevo protagonismo, al acoger en las inmediaciones de la Casa Consistorial el nuevo mercado medieval y los conciertos de VikingMusic.



Asimismo, Castaño destacó que al recibir a millares de personas previstas se dinamizará todo el área económicamente, “facendo do núcleo urbano un fervedoiro de xente”, aunque la intención es cuidar al máximo todas las consecuencias de esta decisión. “Todas as rúas deberán estar limpas e saneadas apra o seguinte día das actividades, sen que se note que as noites anteriores houbo festa. Queremos coidar ata o máximo detalle”, destacó el nacionalista.



Así, la semana pasada se cerró el plan de trabajo con el grupo formado específicamente para la limpieza, con media docena de operarios encabezados por un responsable, que ya tienen cierta experiencia en este tipo de operativos. Los días de mayor trabajo serán el viernes, sábado, domingo y lunes, aunque antes también se intervendrá en a zona de As Torres, debido al teatro y al concierto de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre. Cada día, desde las siete de la mañana, se desarrollará un recorrido por estas áreas y por e centro urbano (sábado, domingo y lunes), con refuerzo de contenedores, sopladores y otra maquinaria específica, para que ya desde las diez no haya rastro.



En cualquier caso, desde el Concello hacen un llamamiento al buen comportamiento. “Haberá colectores e espazos habilitados para non ter que tirar nada ao chan e sabemos que a xente será moi cívica, polo que auguramos un éxito de participación e tamén de limpeza”, señala Castaño.

Restricciones de tráfico

Con motivo de la instalación del mercado medieval y los conciertos en el centro, el Concello acaba de anunciar la prohibición de aparcar en la Avenida da Ponte, Rúa da Estación y Eloy Domínguez hasta las cuatro de la tarde del lunes. También se corta la circulación en las mismas calles desde las doce del mediodía de hoy hasta el lunes a las 16 horas. Solo podrá pasar para acceso a garajes y personas residentes, desde el Paseo das Lombas. Está prohibido el tráfico entre las 16 horas de hoy y las seis de la mañana del sábado, cuando tampoco se podrá circular entre las 10 y las 15 y desde las cinco de la tarde a las seis de la mañana del domingo.