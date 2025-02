El Concello de Vilagarcía cambiará la cubierta del centro cultural de Rubiáns y hará mejoras en la seguridad viaria

El gobierno local de Vilagarcía atenderá las demandas de la asociación O Souto, de Rubiáns, que pedía mejoras en el centro sociocultural, debido a las filtraciones en el techo. Este lunes pasado, el colectivo que preside Ana Abalo mantuvo una reunión con el alcalde, Alberto Varela, que destacó la "boa sintonía". El Concello arreglará la cubierta y continuará con la colocación de reductores de velocidad, para mejorar la seguridad vial en el entorno.

En el caso de la casa de cultura, los técnicos municipales detectaron que sufre filtraciones y humedades debido al mal estado de la cubierta. Para evitar que los daños en el interior aumenten, señalan fuentes municipales, "é neecesaria a súa reparación inmediata". Por ello, procederán al desmonte de la chapa cortavientos. A continuación, explican desde el COncello, se prepará un chapado a lo largo de toda la cubierta elevado con tela de PVC y, por último, se pintará con acrílico especial de exteriores. El presupuesto es de 3.146 euros.

Por otra parte, el Concello lleva a cabo medidas incluidas en el Plan de Seguridade Viaria no Rural, dotado con 48.000 euros. Para Rubiáns, se están construyendo dos para Rúa pedral y uno para Igrexario. El ejecutivo avanza que, en el próximo plan, se proyectarán otros dos en la Rúa Pazo, dos para Leiro y uno para Lago, tal y como demandan los vecinos.

En este sentido, Varela se comprometió a destinar una partida del Plan de Asfaltado que contará con 400.000 euros en los Presupuestos de 2025, para actuar en el acceso al Hospital do Salnés. En concreto, se mejorará el firme que va desde la Nacional-640 hasta la glorieta de la entrada.

Ampliación del cementerio

Por otra parte, el gobierno de Varela también comunicó a la asociación que continúan avanzando las negociaciones con la Comunidade de Montes para la firma del convenio de ampliación del cementerio. En este sentido, cabe recordar que el Concello destinó una ayuda de 60.000 euros para resolver esta actuación, que fue un compromiso electoral con los vecinos. Es una obra muy demandada, debido a la carencia de plazas en las actuales infraestructuras, dependientes de la Iglesia.

Fueron los comuneros los que dieron los primeros pasos, comprando los terrenos anexos, ausmiendo el cote de la redacción dle proyecto de ejecución y la consturcción y parte del cierre. En esta reunión, el Concello quiso dejar clara que continúan buscando una figura jurídica adecuada, que englobe a todos los implicados en el proyecto y con el que poder materializar la ayuda.

Esta cuantía no solo se limitó a las actuaciones de ampliación, sino que en julio de 2024 se hicieron obras de mejora en el saneamiento, con la instalación de 150 metros de canalización en la Rúa do Ensino. De esta manera, la parcela cuenta ya con todos los servicios necesarios para que el procedimiento no sufra ningún atraso.