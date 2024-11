El Concello de Vilagarcía compra las fincas de Campo da Fonte y pone fin a la disputa en Faxilde

El Concello de Vilagarcía se decanta por la tesis de la propiedad privada en Campo da Fonte y compra los terrenos, poniendo fin a una larga disputa vecinal. Una de las tres parcelas en conflicto ya fuera cedida para ampliar un camino púiblico, pero hubo otras dos sobre las que es preciso negociar. Desde Ravella destacan que fue la insistencia "do concelleiro Lino Mouriño, que acaba de anunciar su dimisión y que hasta ahora era concejal de Obras e Servizos, lo que hizo posible la salida.

La propietaria de la parcela de 36 metros cuadrados recibirá 1.500 euros, de los cuales donará un 20 por ciento (300) a Servizos Sociais. En cuanto al predio de mil metros, se vendió por seis mil.

Las discrepancias sobre estas parcelas vienen de muy atrás. Desde la Asociación de Veciños de Faxilde se defendió que tenían carácter comunal, pero los que decían ser los propietarios sostenían lo contrari. El Concello reconoció implícitamente la propiedad privada cuando exigió la tala de árboles para evitar peligros y cuando tuvo que pedir permiso para pasar unas canalizaciones de servicios. "Malia o que algúns veciños defendían, esas parcelas non aparecían en ningún inventario de bens municipais", señalan desde Ravella.

El asunto llegó a la Valedora do Pobo y al Pleno municipal. El alcalde, Alberto Varela, se comprometió con ambas partes a tratar de llegar a una solución que contentase a todos. "As xestións de Lino Mouriño fixeron o resto e os dous propietarios non só aceptaron un prezo por debaixo do da taxación, senón que un deles incluso cede parte da súa ganancia aos Servizos Sociais, un detalle que o goberno local quere agradecer de xeito público", apuntan desde Ravella.