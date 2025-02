Convocan una manifestación por tierra y mar en A Pobra para reclamar la protección del marisqueo, frente a amenazas como Altri

El sector del mar y la PDRA convocan una manifestación el próximo 22 de marzo, por tierra y mar, en A Pobra, para protestar por la situación del marisqueo y por la amenaza que suponen proyectos como Altri o la Mina de Touro. Una representación de los patrones arousanos, junto con el presidente de la plataforma ecologista, acudieron a la delegación de la Consellería en Carril para presentar un escrito solicitando permiso para esta convocatoria.

Explican en un comunicado que la manifestación es el resultado del "periodo de reflexión" que abrieron en la PDRA, después del "rechazo do PP a que o sector do mar tradicional fora declarado de interese xeral, imposibilitando que prosperara a ILP avalada por máis de 18.000 sinaturas", explican en un comunicado en el que califican de "radical" la postura del gobierno de la Xunta, que "se gabou no debate de ter declarado anteriormente, nun Consello da Xunta, á acuicultura industrial como de intereses xeral".

Esto consideran que sitúa al sector del mar en un "escenario donde calquera proxecto pode arrasar coa produtividade da Ría de Arousa e, en xeral, do litoral galego". Por ello, en una reunión de la PDRA, celebrada a mediados de enero, acordaron por unanimidad "enfrontar a situación de debalo produtivo da ría e do abandono das súas competencias en marisqueo por parte da Xunta de Galicia, xunto coas amenazas de dous grandes proxectos no río Ulla", en referencia a la reapertura de la mina de cobre de Touro y a la instalación de celulosa de Altri.

Pancartas visibles

En este sentido, decidieron realizar un acto informativo sobre el impacto de estos proyectos sobre la actividad marisquera. Será el próximo jueves, 6 de marzo, a las 19 horas, en el Salón Peña de Cambados, en colaboración con el Concello. En este acto hablarán Horario García, profesor titular de Xeografía Física en la USC y autor del informe sobre el impacto de Altri; Serafín González, presidente de la Sociedade Galega de la Historia Natural e investigador del CSIC y Xaquín Rubido, por parte de la PDRA.

Además, se colocarán pancartas en municipios del margen sur de Arousa, como A Illa o Catoira. La medida más contundente será la gran manifestación prevista para el 22 de marzo, por tierra y mar, que busca "expresar o descontento do conxunto da Ría coa xestión da Xunta, en particular co abandono do marisqueo e a ausencia duns orzamentos que sustenten as medidas estruturais que demandamos". También denuncian, con esta marcha, que "a Xunta está impulsando descaradamente dúas actividades industriais incompatibles coa actividade marisqueira: Altri e a mina de Touro".

La manifestación se celebrará entre las 12 y las 14:30 horas del sábado 22 de marzo, por mar y tierra, en A Pobra y hacen un llamamiento a todas las familias del sector del mar para que participen. Las últimas cifras dadas por los convocantes son bastante preocupantes, con una caída del 44,7 por ciento de la producción marisquera durante 2024 (que llega a ser de más del 90% para especies como el berberecho) y una pérdida de algo más de 200 permisos de explotación en los últimos trece años.



En términos económicos, según las cifras que ofrecen desde la PDRA y el sector, las pérdidas superan los 44 millones de euros durante los últimos cuatro años.



Sin un "salario digno"

Por otro lado, las agrupaciones de marisqueo a pie de Carril, Cabo de Cruz, Vilanova, Vilaxoán, A Illa, Poio, Rianxo, O Grove y Noia explican en un comunicado la situación grave que atraviesan y rechazan acusaciones como que “estamos parados á espera de que o marisco chegue aos nosos bancos” ya que, recuerdan, pese a la bajada drástica de producción y estando en cese de actividad, “limpamos, facemos vixiancias e acondicionamos os terreos para volver sementar, semente pagada dos nosos petos”. En este sentido, descartan comparaciones con otros sectores, como empresas o parques de cultivo, porque “nós temos que cumplir unhas normas que eles non”.



De hecho, aseguran que parte del sector mar-industria “di que deixamos morrer o marisco para cobrar axudas e teñen que mercalo fora. Non é novo que se compre marisco foráneo. Estamos no libre mercado e todos teñen cabida legalmente. O que non ten cabida é que algúns se adiquen a traer ameixa de zonas contaminadas de Portugal e a comercialicen como marisco galego, porque non é legal”. En cuanto a los Parquistas, que realizaron una comparecencia en sus instalaciones de O Ramal, las agrupaciones de marisqueo a pie de Aorusa señalan que la OPP “ten aprobadas dúas xudas: Unha por valor de 160.839,75 euros e outra de 485.321,48 euros”. Una situación que contrasta, apuntan, con la suya propia que “estamos indo ao mar sen alcanzar un salario digno”. Además, recuerdan que el cese de actividad no es una “axuda”, sino retribuciones “ás que temos dereito” como traballadores autónomos.