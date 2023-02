La Diputación explora en un nuevo documental lugares de la memoria en A Illa y Xiabre

El departamento de Memoria Histórica presentó esta mañana el documental “Acordamos”, lo que definieron como una cartografía musical por los lugares de la lucha por los ideales de igualdad y justicia de principios del siglo XX y de la Segunda República. La pieza audiovisual toca lugares destacados de la provincia y –como no podía ser de otra forma– de la comarca de O Salnés. De hecho fue grabada en enclaves como A Illa de Arousa o el monte Xiabre.



Con respecto a A Illa se toca el intento de proclamación de una república independiente realizado por un grupo de republicanos reunidos en la taberna O Nicho en octubre de 1934. Este es el episodio escogido para formar parte de “Acordamos” y una de las voces que sale en el documental es la de Juan Otero “Genito”. La canción elegida es la del grupo insular Quilma, que canta junto a las mujeres de la coral a las que en el proyecto se les llama As Divinas.



En lo que respecta al Xiabre se muestra como símbolo de la resistencia que el pueblo gallego impuso ante el golpe. “O relato interesado do franquismo quixo etiquetarnos como un pobo submiso que recibiu o ditador cos brazos abertos, cando foron moitas as mostras de resistencia. Moitos loitadores converteron o monte no seu fogar, e co tempo as cuadrillas de xente fuxida deu paso á guerrilla”, explicó la técnica de Memoria Histórica de la Diputación, Montse Fajardo.

De este punto habla el historiador Marcelino Abuín, que se une a la canción “Inda canto” del grupo Treixadura, que habla precisamente de la estancia de los huidos en Lobeira.



La diputada nacionalista, María Ortega, explicó que esta es la segunda andadura del proyecto de 2021 “Acorda”, un primer documental-cartografía en el que se puso el foco sobre lugares muy singulares de represión franquista. En esta segunda parte la intención fue enfocar la lucha e “gravar en lugares que simbolizan o intento que fixo aquela xeración que estreaba o século XX”.