Esquerda Unida celebra mañana un acto para presentar a su cabeza de lista

El mesón As Eiras, en Vilaxoán, es el lugar elegido por Esquerda Unida de Vilagarcía para presentar a su cabeza de lista de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Todo apunta a que será Juan Fajardo el que repetirá al frente de una formación que en los últimos años adoptó el nombre de Vilagarcía En Común. El acto es abierto a los simpatizantes y también para dar el pistoletazo de salida al año electoral. “Unha invitación a toda a cidadanía de Vilagarcía para coñecer as motivacións e as principais liñas do programa electoral desta candidatura”, exponen.



El encuentro es mañana a las ocho de la tarde y tiene como objetivo –además de la presentación del candidato– explicar las líneas de trabajo de Esqueda Unida-Vilagarcía en Común de cara a conseguir “unha cidade máis igualitaria, mellor xestionada, máis participativa, máis solidaria e máis sostible”.



Desde EU consideran que es el momento de darle un giro a la política en Vilagarcía “despois de catro anos destinados á galería do lucimento do alcalde, a obras costosísimas pero innecesarias, a grandes proxectos sen capacidade de xestión para realizalos e que quedaron no fracaso e, sobre todo, para darlle un golpe de temón a un concello hipotecado por obras faraónicas”.