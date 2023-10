Estas son las inversiones que la Xunta prevé hacer en Arousa en 2024

Obras de saneamiento y mejora de la depuración, ampliaciones de centros educativos e infraestructuras viarias centran el grueso de las inversiones previstas por la Xunta de Galicia para el año 2024. El gobierno autonómico dio a conocer las cuentas para la próxima anualidad. En ellas aparecen 3.462.020 euros para mejorar el sistema de saneamiento y depuración en el litoral vilagarciano (el coste total de la obra es de 9 millones). Para la anunciada ampliación de la EDAR vilagarciana se consignan 100.167 euros. A través de Augas de Galicia la Xunta también reserva 3.355.593 euros para la EDAR de Tragove, en Cambados y 1,3 millones para mejorar el sistema de saneamiento en la localidad. En esta misma materia hay concretados 100.167 euros para la mejora de la depuración e A Illa. Las cuentas también contemplan 102.296 euros para la mejora del bombeo y del colector de Cabanelas, entre Cambados y Ribadumia.



Hay varias partidas de Portos de Galicia como son 25.000 euros para la remodelación del contradique en Vilanova y exactamente la misma cantidad para los departamentos para usuarios del puerto de Sanxenxo y para la remodelación de Porto Meloxo, en O Grove. Figura además la ampliación de la lonja de Cambados con un importe de 869.187 euros.



Educación y sanidad

En las cuentas autonómicas para la próxima anualidad aparece la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional de Fontecarmoa, en Vilagarcía, con una partida específica de dos millones de euros. Se completarían con otros 1,8 de 2025. No es la única demanda en materia de infraestructuras educativas que aparece en el presupuesto. También lo hace la ansiada y anunciada ampliación del instituto Aquis Celenis de Caldas, para el que se reservan para 2024 un total de 3.120.000 euros. Se prevé en ese mismo documento que en 2025 puedan aportarse 2,5 millones más.



En cuanto a partidas sanitarias no hay partida específica concreta para la construcción del nuevo centro de salud de Vilagarcía en la parcela de la Comandancia. Tampoco para el proyecto del de Meis. Desde el Sergas señalan que estas cantidades (dos millones para el ambulatorio vilagarciano y 400.000 euros para el meisino) sí se reservan dentro de las partidas para infraestructuras de atención primaria a nivel autonómico, al igual que mejoras en el centro de salud de Baltar, en Sanxenxo. Sí aparecen con nombres y apellidos 200.000 euros para actuaciones en el Hospital do Salnés y otros 300.000 para el de O Barbanza.



En el margen norte de la Ría de Arousa las inversiones más potentes que figuran son los 6,9 millones para el sistema de abastecimiento a O Barbanza procedente del río Ulla, en Padrón. Una obra que –de ejecutarse por fin– también beneficia a parte de Vilagarcía. Después el grueso de las inversiones con partida específica se van para Ribeira con 500.000 euros para la Variante, 1,4 millones para el complejo deportivo para atletismo y taekwondo de A Fieiteira y 35.000 euros que se reparten entre los puertos de Aguiño y de Palmeira.

En las cuentas autonómicas figura además una partida de 1.578.474 euros para el polígono de Pontecesures y 714.703 para infraestructuras deportivas en esa misma localidad.



Partidas genéricas

En el presupuesto autonómico para el próximo año hay reservados fondos para rehabilitar bienes de interés cultural como en Sálvora (1,4 millones); en la Casa Museo Valle-Inclán (432.150 euros) o en las Torres do Oeste de Catoira (300.000 euros). También reestructuración de cauces fluviales en Valga para prevenir inundaciones. Eso sí, hay grandes ausentes en las cuentas como la reforma de la Praza de Abastos de Cambados o la ampliación del polígono de O Pousadoiro en Vilagarcía.

Reacciones del PSOE

El diputado socialista Julio Torrado realizó una primera valoración de los presupuestos de la Xunta para la zona de Arousa y exigió al gobierno autonómico que “se tome en serio esta comarca” después de “constatar que moitos dos necesarios investimentos seguen agochados, ao parecer sen comprometerse”. El socialista anticipó que su grupo parlamentario presentará enmiendas y se pregunta “onde están os orzamentos para infraestruturas incluso prometidas e das que o PP intentará incluso presumir”. Se refiere el socialista a los centros de salud de Vilagarcía y de Meis. Sobre ambos Torrado expone que “é moi serio que os grupos municipais do PP de ambos lugares pretenderan boicotear e impedir que estes proxectos saíran adiante e que agora non aparezan nos orzamentos. Entiende el vilagarciano que las cantidades destinadas a O Salnés son “ridículas”, como los 25.000 euros para Porto Meloxo (en O Grove) “que non dan nin para mover catro pedras de sitio”. Apunta además que “non hai nin un só peso para viais en Arousa” y señala que “curiosamente as grandes partidas destes orzamentos caen en lugares protexidos do PP onde están os seus alcaldes, coma se os cartos fosen privados e os repartiran nas ceas de amigos”. Torrado pide al PP de la comarca que “axude e se sume ás peticións dos concellos e da cidadanía e non pretenda defender a capa e espada a un goberno que despreza a esta comarca soamente porque son os seus xefes”.