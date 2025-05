Fontecarmoa ganará en seguridad vial con el ensanche y renovado de una calle

La cesión de un particular permite ensanchar la Rúa Fontecarmoa, precisamente una de las principales de la parroquia que lleva su mismo nombre. Los diputados Javier Tourís y Marcos Guisasola, la teniente de alcalde Tania García y el edil José María González, visitaron la zona acompañados de otros cargos, para anunciar una inversión que asciende a 61.000 euros, procedentes de la Diputación de Pontevedra.

Será a través del Plan +Provincia, según explicaron los responsables provinciales, que incidieron en que a través de una subvención de 111.000 euros se renovarán esta calle y ldos tramos de las travesías Rosalía de Castro (en O Carril).



En cuanto a la Rúa Fontecarmoa, a la que se desplazaron ayer las autoridades, explican desde el Concello que se trata de un vial “moi transitado, que é moi estreito e cuxo firme xa esgotou a súa vida útil”.

Fue una de las zonas, de hecho, en las que aumentó de forma notable el tráfico rodado tras las actuaciones de humanziaciones y peatonalizaciones realizadas en el centro. “Estamos agradecidos pola colaboración do ente provimncial. Esta acción forma parte dun plan moito máis ambicioso do Concello co que se destinará máis de medio millón de euros a completar actuacións en toda a vila”, apuntó García Sanmartín, mientras que el edil de Obras agradeció la ayuda de los donantes, que beneficiará, recordó, a todos los vecinos de la zona que “gañarán en seguridade vial, que é fundamental”.

Obras a realizar

Los diputados provinciales, por su parte, explicaron que los trabajos que se realizarán con el +Provincia permitirán mejorar la capa de rodadura la Rúa Fontecarmoa y dos tramos de las travesías carrilexas, realizando un fresado previo en las zonas en las que no se puede elevar la rasante de la vía. La actuación contempla la limpieza y rozadura del camino, el barrido por medios mecánicos, la ejecución de la nueva capa de rodadura, el refuerzo de las tapas de registro y la rasante de la vía, la ejecución de dos lombos reductores de la velocidad y la reposición de la señalización horizontal y vertical, así como de las marcas viarias. Tourís incidió en que se trata de una obra muy demandada. Los diputados destacaron que se enmarca en un plan que “mellora a calidade de vida da veciñanza”.