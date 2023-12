Un informe del CIMA dice que el 30 % del berberecho de Os Lombos está infectado de “Marteilia”

Un informe del Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) apunta que el 30 % del berberecho que hay en la zona de Os Lombos do Ulla está afectado por la bacteria “Marteilia cochillia”. Una afectación que, además, los expertos tipifican de “severa” y que estaría detrás de la elevada mortandad de este molusco que no llega en los últimos años a alcanzar talla comercial. De hecho –y en el caso concreto de la presente campaña– Os Lombos no llegó a abrirse a la extracción el pasado mes de octubre. Más allá de esta zona concreta –en otros años la joya de la corona del marisqueo en Arousa– el informe del CIMA recomienda la suspensión de las campañas de extracción también en Cabío y O Bohído para “proteger los stocks de reclutas y pre-reclutas que aún no alcanzaron los tamaños mínimos para su explotación”. Una medida que –entienden– es necesaria para contribuir a la recuperación de las poblaciones marisqueras. Más allá de la “Marteilia” el CIMA también expone como causas de mortandad del marisco en Os Lombos los episodios de baja salinidad, que afectaron tanto al berberecho como a la almeja japónica.



El informe también habla de O Bohído, sobre el que se dice que el stock de almeja babosa alcanzó sus mínimos históricos en 2022 y 2023. La entidad dependiente de la Consellería do Mar apunta aquí a una disminución ocasionada por el régimen de vientos y la tendencia de descenso de la fluorescencia ligada a la cantidad de fitoplancton en el auga. En Cabío también se detectó una tendencia descendente en la almeja babosa y unos datos muy bajos en la rubia. Eso sí, el informe indica que el reclutamiento en todas las especies en los bancos de libre marisqueo es notable. Si prospera –algo que queda por determinar– se recuperaría la producción.



Desde el Centro de Investigacións Mariñas presentaron en noviembre avances sobre la resistencia de los berberechos frente a la infección de “Marteilia”.