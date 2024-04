Un ladrón reincidente mantiene en vilo a negocios de estética y comercios de Vilagarcía

Un ladrón reincidente mantiene preocupados e indignados a los comerciantes de Vilagarcía, que sufren con demasiada frecuencia sus actuaciones. La última fue solo hace unos días, en la noche del domingo al lunes, y afectó a un negocio de estética situado en las Galerías Gallego.



El hombre, además de llevarse lo que encontró en su interior, rompió el escaparate. La “suerte”, explica la gerente de DM Estética Avanzada, es que “hizo tanto ruido” que un viandante lo oyó, dio aviso enseguida a la Policía que se presentó en la zona y lo detuvo. Los agentes no se llevaron ninguna sorpresa cuando vieron de quién se trataba.



“También me saltó la alarma”, explica esta autónoma, pero el problema es que, una vez que lo arrestan, pasa a disposición judicial y lo ponen de nuevo en libertad. En este caso, es el segundo robo que sufre en solo unos meses. “El anterior fue poco antes de las navidades”, señala.



Explica que este hombre tiene, en particular, cierta afición por los centros estéticos, aunque no le hace tampoco ascos a otro tipo de negocios. “Ya no es lo que tengas que pagar por los daños, que aunque cubra el seguro siempre hay algo, es la inseguridad. Quien me dice que un día no me va a pillar al salir”, se pregunta esta afectada.

Recogida de firmas

Por ello, mantiene contactos frecuentes con otros afectados de los robos. Tienen incluso un grupo de wasap que estos días, asegura, está a plena actividad. Están planteándose la posibilidad de recoger firmas o de pedir una reunión con asociaciones del sector y con el Concello. Piden una mayor seguridad aunque, en este caso, el problema reside en que, una vez detenido, el hombre regresa de nuevo a la calle, donde vuelve a delinquir, para desesperación de sus víctimas: Los comercios vilagarcianos.