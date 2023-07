López asume el mando de la Diputación con la vista puesta en el municipalismo

La Diputación de Pontevedra vuelve a estar en manos del Partido Popular. Los 27 diputados electos tomaron posesión de sus cargos y –en la votación– la mayoría de los conservadores hizo presidente de la entidad provincial a Luis López. En su intervención ante unas 300 personas presentes en el Pazo Provincial el de Rodeiro dejó clara su hoja de ruta para los próximos cuatro años. “Teño a intención de gobernar esta institución pensando e atendendo aos 61 concellos da provincia, sen importar o signo do seu goberno político e centrándonos exclusivamente no benestar da cidadanía da provincia”, remarcó López. En esta nueva etapa no estará solo. Su equipo lo conforman el pontevedrés Rafael Domínguez y la viguesa Marta Fernández-Tapias como vicepresidentes. Además están Jorge Cubela, María Ramallo, Alejandro Lorenzo, Roberto Carrero, Nava Castro, José López, Jesús Vázquez Almuíña y Sandra Bastos. Por la zona de Ulla- Umia está la cuntiense Isabel Couselo, mientras que por la de O Salnés los diputados populares son Javier Tourís y Marcos Guisasola. Muchos de ellos alcaldes en sus respectivas localidades, una circunstancia que el propio López se encargó de explicar. “A presenza de alcaldes e alcaldesas, ademais de pola súa indubidable valía, capacidade de xestión e coñecemento do territorio, tamén supón un símbolo de que no novo goberno da Deputación queremos que o protagonismo sexa principalmente dos concellos, porque son as administracións ás que nos debemos e ás que temos que servir e atender”, indicó.



El nuevo presidente provincial centró su discurso en poner el acento en el municipalismo. Destacó que los diferentes concellos “son a alma desta institución e a eles e por eles dirixiremos toda a nosa acción de goberno”.



Avanzó el popular que el nuevo ejecutivo trabajará a “prol da igualdade real e efectiva, do medio ambiente e do coidado do planeta”, así como apostará por la demografía “nun territorio cada vez máis envellecido que precisa de máis e mellores accións e políticas de conciliación para tratar de reverter esta situación”. Enumeró otras cuestiones como la lengua, la cultura o el apoyo a asociaciones entre otras.



López hizo referencia a sus antecesores. “Creo que para construír o futuro hai que ollar o pasado, manter a fortaleza dos cimentos desta institución construída, sobre todo nos 44 anos de democracia, respectar o legado das anteriores corporacións e potenciar todo o bo feito durante este tempo”, manifestó. Eso sí, habló de una “nova etapa” y de “aplicar solucións diferentes e políticas distintas”. Eso sí, insistiendo en que “non vimos a destruír nada, non somos así, pero temos o dereito e a obriga de gobernar e facelo do mellor xeito que sabemos”. López declaró que “non vimos cun ánimo revisionista, pero tampouco imos aceptar, con total lealtade, políticas e decisións contrarias aos nosos principios”. De hecho agradeció a los dos partidos hasta ahora en el gobierno –PSOE y BNG– el trabajo realizado “cos seus acertos e virtudes” y les instó a seguir “traballando pola provincia” con la mano tendida “á colaboración, disposto a escoitar e dialogar”.