El presidente provincial del PP, Luis López, visitó Vilagarcía para recorrer con la candidata, Ana Granja, y miembros de su candidatura el mercadillo. “Queremos estar coa xente para falar do proxecto do PP para Vilagarcía”. Un proyecto que definió como “serio, baseado no sentidiño e, sobre todo, na cercanía cos vilagarciáns”. Algo que, a juicio de los conservadores, el gobierno socialista tiene olvidado.