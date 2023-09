Mar abre el libre marisqueo en O Bohído y Cabío y mantiene cerrado Os Lombos

Rañeiros de la Ría de Arousa cogerán sus embarcaciones y aparejos el lunes en el arranque de una nueva campaña del libre marisqueo. Eso sí, con importantes novedades. La primera de ellas es que solo se abrirán a la extracción Cabío, O Bohído y las denominadas “outras zonas”. Por lo tanto Os Lombos se mantendrá cerrado hasta nuevo aviso. La Consellería do Mar comunicó ayer a Rañeiros, a representantes de las cofradías arousanas y a la Federación Provincial que los últimos muestreos señalan que es mejor mantener ese banco cerrado hasta nuevo aviso. Una situación que no sorprende a nadie, dado que la caída de la producción en Os Lombos ha sido una constante en las últimas campañas, pese a ser hace años uno de los bancos más ricos en cuanto a almeja y berberecho de toda la Ría de Arousa. En este sentido la administración autonómica es, sin embargo, optimista de cara al futuro. Dice que los análisis realizados muestran que en Os Lombos se están dando los mayores índices de reclutamiento de berberecho de toda la serie histórica desde el año 2002. Eso sí, habrá que esperar a ver cómo evoluciona una especie que ha sufrido numerosas vicisitudes en los últimos años y que no ha dado los resultados esperados. De hecho no llegaba a alcanzar la talla comercial con la consiguiente frustración para el sector de a flote.



Así pues a partir del lunes los rañeiros deberán centrarse en O Bohído y en Cabío fundamentalmente. Cierto es que en campañas pasadas (como la de 2022 y 2021) aquellos que se acercaban a Os Lombos a primera hora desistían pronto y se iban a las otras zonas por la falta de producto de talla exigida.



En la reunión mantenida con el sector la Consellería do Mar les explicó a los afectados que continuará trabajando en acciones de regeneración de estos bancos de libre marisqueo. De hecho en el caso concreto de Os Lombos las dos partes se comprometieron a elaborar una propuesta de proyecto piloto para realizar rareos y evitar la elevada mortalidad que se ha registrado en la zona por la alta densidad de individuos de berberecho.



Cabe recordar que los rañeiros vuelven a la actividad en el libre marisqueo después del paro biológico decretado a principios de año por la bajada producción en los tres bancos principales. La campaña anterior tampoco había ido del todo bien. Los afectados cobraron hace tan solo unos días las ayudas comprometidas por la administración autonómica para paliar las pérdidas de ese largo paro.