Mar cierra desde hoy la extracción en Os Lombos tras la petición de Rañeiros

La Consellería do Mar ha autorizado el cierre de la extracción en el banco marisquero de Os Lombos después de que hace poco más de una semana lo solicitase de modo oficial la Asociación de Rañeiros. Los mariscadores de a flote conocieron ayer a primera hora de la tarde una decisión que, previsiblemente, se prolongará hasta el final de la campaña. Rañeiros había solicitado este cierre por la falta de producto en el que fue durante décadas uno de los bancos más ricos de la Ría de Arousa. También porque los precios que tanto la almeja como el berberecho han alcanzado en la lonja no son los deseados.



La decisión -como así lo expresó hace unos días el patrón mayor de Rianxo Miguel Iglesias- no gusta a toda la Ría. Los rianxeiros (que ya no están dentro de la Asociación de Rañeiros, pero que acuden igualmente a faenar al libre marisqueo) consideran que es desacertado cerrar Os Lombos hasta octubre, dado que entienden que los rañeiros necesitan ir a trabajar y que en los meses de marzo y abril el molusco alcanzaría una talla comercial que se requiere. No es, en todo caso, lo que entienden desde la Asociación de Rañeiros. A la espera de una reunión con la conselleira do Mar que se realizará previsiblemente en unos días la asociación que gestiona el libre marisqueo tiene previsto pedir la regeneración total de la Ría de Arousa y no solo de Os Lombos, que son los que están más en la UCI. Esa regeneración entienden que no debe ser algo puntual, sino aplicarse en varias anualidades y garantizar un mantenimiento adecuado. Algo en lo que, pese a las diferencias existentes entre las distintas cofradías arousanas, sí coinciden todos los patrones.



El cierre de Os Lombos promoverá la presencia mayor en otros puntos como son Cabío y O Bohído donde -reconoce el propio sector- tampoco las capturas se están desarrollando de forma optimista. De ahí, de hecho, que hagan hincapié en la importancia de esa regeneración global.





Los topes





Así pues, y con Os Lombos fuera de juego, los rañeiros ya tienen los datos de los topes que se pueden recoger en cada zona. En O Bohído no se permite la extracción del relojito y el resto se mantienen más o menos como en el mes anterior.



Cabe recordar que en enero las zonas de Os Lombos, Cabío y O Bohído estuvieron varios días cerradas a la extracción. Ahora es la primera la que lo hace previsiblemente hasta octubre.