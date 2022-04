Mar inicia los trabajos de regeneración en Os Lombos, Cabío y O Bohído

La Consellería do Mar ya ha iniciado los trabajos de regeneración en los bancos de libre marisqueo de Os Lombos, Cabío y O Bohído tal y como se había comprometido con el sector. Así pues en los bancos de O Bohído y Cabío se removió el sustrato con el objetivo de intentar que de forma natural se pueda recuperar la producción. Además en Os Lombos do Ulla se ejecutó una retirada de las algas que estorbaban y también se hicieron tareas de revolver con medios mecánicos en los puntos que así consideraron los técnicos. Desde la Consellería do Mar señalan que el presupuesto aproximado es de unos 20.000 euros y que son tareas que forman parte del proyecto del departamento autonómico para conservar y restaurar los ecosistemas marinos con cargo a las partidas disponibles para este año.



En todo caso desde la Xunta inciden en que continuarán con las tareas de seguimiento y control de estos bancos marisqueros. Cabe recordar que los tres están cerrados a la extracción al menos hasta el inicio de la próxima campaña (el próximo mes de octubre) tras el descalabro detectado en cuanto a cantidad de producto. Primero fueron Os Lombos y más tarde se le sumaron las zonas de O Bohído y Cabío. Fue entonces cuando Rañeiros, la asociación que gestiona estos bancos de libre marisqueo en Arousa, se reunió con la Consellería para pedir una regeneración integral de toda la Ría de Arousa al temer que los bancos están totalmente agotados y que está en peligro la supervivencia de todo un sector. La Consellería apuntaba en ese momento que regeneraría esos bancos. Cabe saber ahora si estos trabajos ejecutados serán suficientes para devolver a Os Lombos do Ulla y al resto de las zonas de libre marisqueo el esplendor de años pasados. El sector de a flote tenía en este espacio uno de los focos de extracción más importantes de la costa arousana. Sin embargo en los últimos años la producción ha decaído de forma escandalosa obligando a cierres puntuales y ya en este inicio de año a uno de carácter genérico al menos hasta octubre. Algo en lo que no coincidían otras cofradías que, aunque fuera de la asociación Rañeiros, también faenan en la zona.