Medio millar de embarcaciones estarán en la protesta del sector del mar el día 22 en A Pobra

Un total de 500 barcos de las listas de la tercera y cuarta lista de la Ría de Arousa estarán el 22 de marzo en A Pobra en la gran manifestación “por terra e por mar” convocada por la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa. La protesta es principalmente contra los proyectos de la macrocelulosa Altri en Palas de Rei y por la reapertura de la Mina de Touro. La PDRA está ultimando los preparativos de esta manifestación “na defensa do noso mar e a nosa terra” y que coincide con la conmemoración del Día Mundial da Auga desde la Estación de Autobuses a las doce del mediodía hasta el muelle de A Pobra en la Praza do Emigrante.



Habrá autobuses desde distintos puntos de todo el país para trasladar a los participantes. La movilización ya fue comunicada el 20 de febrero a la Subdelegación del Gobierno y el 27 a la delegación de la Consellería do Mar en Carril. El presidente de la PDRA, Xaquín Rubido, considera que “temos máis motivos aínda ca onte para manifestarnos”, después de conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). “Na terra e no mar estamos en perigo, o máis alto tribunal galego vén de dicirlle á Xunta que as súas tramitacións ambientais non son acordes coa lei”.