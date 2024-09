El pequeño milagro de la música clásica con siete nuevas citas en Vilagarcía

Los amantes de la música clásica en la Ría de Arousa no tienen excusa para disfrutar de las mejores propuestas en directo. La Sociedad Filarmónica de Vilagarcía sigue –nueve años después de su constitución– más viva que nunca y compitiendo en número de socios con las grandes ciudades de Galicia. De hecho la asociación ronda los 200 inscritos y comparándose con ciudades con muchos más habitantes como Vigo (en donde su sociedad tiene 300 miembros) puede presumir de músculo.



Así pues la directiva presentó los conciertos de la nueva temporada y anunciando nuevas colaboraciones que se suman a la del Concello de Vilagarcía (que tienen desde sus inicios) como son la de la Xunta de Galicia o la del propio gobierno mexicano.



La primera parada de la nueva temporada es el jueves 10 de octubre de la mano de la Orquestra Sinfónica de Galicia. Será un concierto para piano de Beethoven dirigido por Javier Perianes. En este caso se ponen a disposición del público general un total de 350 entradas de forma gratuita. Los que quieran asistir tendrán que retirar la invitación el mismo día de la actuación, que está fijada para las ocho y media de la tarde. Se entregarán por riguroso orden de llegada. El resto de las entradas están reservadas para los socios de la entidad.



La siguiente cita es el 15 de noviembre con el espectáculo “Grandes compositoras mexicanas” a cargo del cuarteto de cuerda de Belas Artes. Será con la obra “Altar de mortos”, dedicada a la tradición mexicana y con una “impresionante posta en escena”, tal y como señalan desde la Sociedad Filarmónica.



La temporada continúa el 13 de diciembre con la gala lírica. Este es un concierto a cargo del tenor José Simerilla y que será con entrada gratuita gracias a la colaboración y patrocinio de la Xunta de Galicia.

La temporada continúa en enero, concretamente el día 18 con el concierto “Carta branca a Guy Braunstein” con Braunstein al violín y Tamar Golan al piano.



Sigue la programación el 8 de febrero con el concierto del quinteto de Ventos del Gran Teatre do Liceu y sus Fantasías de ópera y Piazzolla. El viernes 14 de marzo del próximo año siguen los conciertos con el Trío Zimbalist y su “Curtis on tour”, mientras que el sábado 26 de abril es la última propuesta de la temporada con una Retrospectiva do piano a cargo de Federico Colli.



Colaboración con institutos

A mayores de los conciertos la Sociedad Filarmónica de Vilagarcía continuará con sus actividades paralelas en colaboración con los institutos, con la intención de hacer crecer la pasión por la música clásica también en las aulas.



Además también se harán charlas previas a alguna de las actuaciones para explicar su trascendencia a nivel musical. Una oportunidad que está en Vilagarcía, al alcance de la mano y a la altura de la programación de grandes capitales.