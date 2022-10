La Plataforma en Defensa da Cría reactiva su lucha para reabrir más zonas para extraer mejilla

A poco más de un mes del inicio de la campaña de la extracción de la mejilla por parte del sector bateeiro la denominada Plataforma en Defensa da Cría ha empezado a reactivarse. Lo hace advirtiendo a la Consellería do Mar sobre la necesidad de reabrir más zonas a la extracción, una demanda que centró el conflicto en la pasada campaña y que incluso llevó a los bateeiros a una manifestación multitudinaria en Santiago que llenó la Praza do Obradoiro. En numerosas reuniones entre ambas partes –bateeiros por un lado y responsables de la Consellería do Mar por otro– se acercaron posturas sobre la opción de reabrir ciertas zonas que estaban cerradas. Algo que no llegó a ocurrir y que la propia administración autonómica justificó alegando que era un proceso largo, delicado y para el que se requerían estudios minuciosos. El departamento de Rosa Quintana sí puso sobre la mesa otras alternativas, pero que no acabaron de convencer al sector.

Con todo esto lo probable es que antes de arrancar la campaña de extracción de la mejilla vuelvan los encuentros entre las dos partes para evitar, sobre todo, momentos de tensión máxima como el vivido en el Intecmar con gritos, insultos y amenazas a Rosa Quintana.