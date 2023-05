Podemos se compromete a trabajar para que el pazo de Vista Alegre pueda visitarse

La formación Podemos-Marea da Vila se compromete a trabajar para que el pazo de Vista Alegre pueda ser visitado. Miembros del partido participaron hoy - con motivo de las Letras Galegas- de un recorrido literario por el patrimonio vilagarciano. En esa ruta visitaron el Castro Alobre, el Pazo de Vista Alegre, la Praza de Independencia y el Miguel Hernández, la candidata a la Alcaldía de Podemos-Marea da Vila, María de la O Fernández. Fernández propuso "a creación de rutas polos elementos patrimoniais sinalizadas con códigos QR que amplíen información e como forma de vertebrar os itinearios" y señaló el difícil acceso a la información relevante sobre el patrimonio cultural a través de las administraciones "dado que a maioría se atopa grazas á iniciativa e labor de particulares". La candidata reivindicó el "carácter público do noso patrimonio, e reivindicou a apertura do Pazo de Vista Alegre para a realización de visitas segundo a súa condición de BIC (Ben de Interese Cultural). Fernández se comprometió a "explorar todas as vías para que isto sexa posible".