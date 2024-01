El PP acusa a Varela de "despreciar" la democracia por anunciar que se saltará un acuerdo del Pleno de Vilagarcía

El Partido Popular acusa al alcalde, Alberto Varela, de “despreciar” el “valor de la democracia” por anunciar que no cumpliría un acuerdo plenario, a pesar de ser aprobado por mayoría absoluta, e incluso “antes de haberse sometido a votación”.



El acuerdo se refiere, en concreto, a la moción presentada por los conservadores para reclamar una auditoría lumínica, al considerar que hay calles que carecían de luz y que el horario está mal regulado. PP, BNG y EU votaron a favor, sumando once y, por tanto, mayoría absoluta, mientras que el grupo socialista se quedó en minoría.



Pese a ello, el regidor dijo que no cumpliría la orden del Pleno. El PP denuncia la actitud de Varela, que “actúa como si fuese dueño y señor” del Concello. La portavoz conservadora, Ana Granja, considera que si no se realiza la auditoría “no solo estará faltando al respeto a los grupos municipales, si no también a la democracia y, lo que es más grave, a los vecinos y vecinas de Vilagarcía”.



Granja considera que el ejecutivo socialista “aún no asumió que no tiene mayoría absoluta y que no pueden gobernar haciendo lo que les dé la gana”.

Una rectificación pública

“Varela debe recordar que cerca del 65 por ciento de los votantes no lo eligieron como alcalde”, señala la portavoz del PP. La formación recuerda casos similares, como el del transformador de Vilaxoán. En este caso, los populares defienden la necesidad de realizar una auditoría. “La gente no tiene más que pasear de noche por las calles de Vilagarcía para comprobar que tenemos razón y que nuestra ciudad tiene graves problemas con la iluminación. No asumir este problema significa que el gobierno local no pisa las calles”, asegura Ana Granja, que pide a Varela que “rectifique” y anuncie que va a asumir todos los acuerdos del Pleno.