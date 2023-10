El PP garantiza que hay partida asegurada para el centro de salud e insta a Ravella a entregar ya el estudio de movilidad

Los líderes populares de las comarcas de O Salnés y de Ulla-Umia comparecieron para dar cuenta de su “satisfacción” y “orgullo” tras conocerse las inversiones previstas por parte de la Xunta para 2024. Consciente de que la partida para el nuevo centro de salud de Vilagarcía no figura en las cuentas con nombre y apellidos la diputada Elena Suárez aseguró que hay dos millones de euros reservados y que la Xunta cumplirá con lo comprometido en su día. “El nuevo centro de salud implica mucho más dinero, pero para 2024 hay dos millones”, ratificó Suárez. La conservadora manifestó que la administración autonómica sigue a la espera del estudio de movilidad que se exigió desde el Sergas sobre la parcela donde se construirá el inmueble y exigió al gobierno de Alberto Varela rapidez al respecto. “Esa parte del convenio está sin cumplir por parte del Concello, pero en todo caso hay dinero para esa obra”, manifestó. Unos fondos que, según los conservadores arousanos, también están garantizados para la redacción del proyecto del centro de salud de Meis, para la ampliación del de Baltar y para la ejecución del nuevo ambulatorio en Caldas. Sobre este último se pronunció el diputado de la villa termal, Fernando Pérez, señalando que “o convenio entre o Concello e Consellería de Sanidade leva na mesa do alcalde dende xullo e non se asina”. Una obra, recuerda, que también exige como requisito un plan de accesos y también de aparcamientos.



Los conservadores explicaron que precisamente por “problemas na axilidade á hora de xestionar por parte dos concellos” se habilita una partida genérica de la que coger los fondos una vez que la documentación esté lista para iniciar las obras.



Los populares defendieron las cuentas y aseguraron que O Salnés recibirá más de 21 millones de euros el próximo año. Suárez indicó que son Vilagarcía y Cambados los ayuntamientos más beneficiados.

“Curiosamente los dos gobernados por el PSOE, para que luego digan que los presupuestos se reparten como entre amigos en un bar”, apuntó Suárez en alusión a declaraciones del socialista Julio Torrado. Así pues la vilagarciana desgranó las inversiones que van para diferentes puntos de O Salnés y destacó no solo las partidas en materias sanitarias, sino también en saneamiento y en educación, con la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional de Fontecarmoa. “Son unos presupuestos ejemplares”, declaró Suárez.



El orgullo sobre las cuentas autonómicas también lo mostró Fernando Pérez, que fue el encargado de desgranar las inversiones que van para la comarca de Ulla-Umia. El caldense destacó la partida millonaria para la ampliación del instituto Aquis Celenis y criticó que en Cuntis “non haxa un só proxecto presentado”. Aplaudió las inversiones previstas para el polígono de Pontecesures o en el entorno de las Torres do Oeste de Catoira.



Los representantes populares de Arousa manifestaron que los presupuestos autonómicos demuestran el “compromiso da Xunta con esta comarca” e incidieron en que son unos presupuestos “realistas” y con los que “non se recorre ao endebedamento”. Los conservadores también se mostraron convencidos de que la inversión que figura en las partidas específicas del documento aumentará todavía más a través de convenios con concellos y de cuestiones más concretas. “Es con diferencia la administración que más invierte aquí”, zanjó Suárez.

O Barbanza

La diputada del PP, Ana Belén García, también hizo en el margen norte de la Ría de Arousa valoración de las cuentas autonómicas. Fue ella la que aseguró que la Xunta tiene reservados 2,5 millones de euros para la futura residencia de mayores, así como 239.000 euros para la residencia de A Pobra. La conservadora también hizo referencia a cuestiones con partida muy concreta en las cuentas como son los 6,9 millones para el sistema de abastecimiento de agua potable de O Barbanza (que también afecta a Vilagarcía) o los 500.000 euros de la variante de Ribeira.