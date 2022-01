Rañeiros plantea a Mar la regeneración total de la Ría al entender que está “agonizando”

La Asociación de Rañeiros que se encarga de la gestión de los bancos de libre marisqueo pedirá a la conselleira do Mar, Rosa Quintana, un estudio de situación y la regeneración completa de la Ría de Arousa. Responsables de la entidad se reunieron ayer con técnicos de la Consellería y tienen previsto en unos días mantener un encuentro con la conselleira, Rosa Quintana, para exponerle sus preocupaciones. “A Ría está agonizando”, dice el presidente y patrón de A Illa, Juan José Rial Millán. Apunta que la regeneración natural que años atrás sí funcionaba con el libre marisqueo y con las concesiones “agora está fallando e non sabemos o porqué”, lo que obliga a “tomar accións concretas ou deixar morrer definitivamente o marisqueo”.





Las acciones pasan -señalan desde Rañeiros- por una regeneración completa “que non solventaría o problema en meses, senón que require o seu tempo, un control de especies e tamén un mantemento”.

En el encuentro de ayer Rañeiros conoció el resultado de los muestreos realizados por el CIMA tanto en Os Lombos como en O Bohído. “O que nos dixeron é que o reclutamento estaba ben e que o marisco estaba medrando”, señala Rial Millán. Eso sí, desde Rañeiros entienden que lo más prudente es cerrar a la extracción hasta la próxima campaña -previsiblemente a mediados de octubre- la zona de Os Lombos. “Cremos que é o mellor”, insiste. Una opinión que no comparten otros patrones de cofradías de la Ría que también acuden a estos bancos como es el caso de Rianxo.





Aún así el temor de Rañeiros no es solo en concreto sobre la zona de Os Lombos. “En O Bohído tamén tememos que se sobre explote o recurso”, indica Rial Millán.





Los técnicos de la Consellería le recordaron a Rañeiros que la administración autonómica tiene disponibles líneas de ayudas para proyectos de regeneración de bancos marisqueros y que, de hecho, pueden acceder a ellas en la convocatoria de 2022. En la asociación que gestiona el libre marisqueo consideran que el compromiso de la administración debe ir más allá y que la regeneración debe ser muy ambiciosa. “Algo hai que facer, non podemos estar esperando a que se solucionen as cousas mentres deixamos a Ría morrer”, reconoce el patrón insular. Y es que pese a las diferencias de Rañeiros con otras cofradías en cuanto a la gestión de los bancos de libre marisqueo todas coinciden en lo mismo: En que la Ría está en su peor momento posible en cuanto a producción y en que es necesario actuar para solventar una situación y la economía directa de cientos de familias en Arousa. “Algo está pasando na Ría, algo que se nos escapa e hai que buscar solucións dunha vez por todas ou estarán as campañas perdidas”, resaltan.